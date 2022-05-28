مدبولي لـ30 مستثمرا إماراتيا: العرب سيواجهون مخاطر حقيقية إذا لم يحدث «التكامل»

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة إلى الدول العربية بضرورة التعاون والتكامل، لمواجهة المخاطر العالمية الراهنة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال استقباله اليوم لوفد يضم أحد أكبر 30 مستثمرا إماراتيا على هامش زيارته الرسمية التي يجريها حالياً للعاصمة الإماراتية أبو ظبي، أن هناك رسالة ترسلها الأزمة العالمية الحادثة بعد انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والأزمة الروسية الأوكرانية بأهمية حدوث التعاون والتكامل.

مدبولي: يجب التعاون لتوفير الاحتياجات الأساسية للدول العربية

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن العرب مهددون بشكل واضح، وسيواجهون مخاطر حقيقية في الفترة المقبلة إذا لم يحدث بينهم التكامل لتوفير الاحتياجات الأساسية للدول العربية.

وقال «مدبولي»: «الهدف من هذه الزيارة مرة أخرى هو تعزيز التعاون، خاصة في مجال الصناعة الذي يمثل بالنسبة لنا أولوية قصوى، لاسيما في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية وأيضا مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة».

رئيس الوزراء: الصندوق السيادي يتاح له المرونة بعيدا عن القوانين الحالية

وتابع: «من أجل فتح مجال للشراكات بين الدولة المصرية والقطاع الخاص، لاسيما الأجنبي، أنشأت الدولة "صندوق مصر السيادي"، حيث أتاح له القانون حرية كاملة ومرونة بعيداً عن القوانين السارية حالياً، وهدفه إسراع الخطى لإقامة شراكات مع صناديق مناظرة من دول أخري، أو مع مستثمرين في شراكات ضخمة تحتاج إلى شراكة أيضاً مع الدولة».