الزراعة تقدم توصيات عاجلة لمنع تساقط ثمار البرتقال

بسبب التغيرات المناخية تتساقط ثمار البرتقال بشكل كبير خلال المرحلة الحالية، وذلك تأثرا بحالة فسيولوجية مرتبطة بعوامل كثيره أهمها سيادة مناخ متذبذب جداً خلال هذه الفترة، ومع بداية دخول الصيف بعد شتاء وربيع طويل بارد متذبذب فمعظم الفاكهة الصيفية مثل البرتقال والرمان والمانجو والليمون في مرحلة العقد أو مراحل ما بعد العقد من جانبها كشفت وزارة الزراعة عن توصيات عاجلة لمنع تساقط ثمار البرتقال نستعرضها في التقرير التالي:

أسباب تساقط الثمار

وأوضحت وزارة الزراعة في تقريرها أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تساقط ثمار البرتقال منها سوء تغذية الشجرة والرى الغزير خلال فترة العقد والتعطيش الشديد، ثم الرى بغزارة والرى أثناء ارتفاع درجات الحرارة الشديدة ونقص الحديد أو الزنك أو البورون فى الشجرة والإصابة بالأمراض مثل البياض الدقيق وعفن الأجنة الداخلى كذلك من بين الأسباب أن تكون الزراعة في التربة الكلسية أو المياة القلوية أو زراعة أشجار الفاكهة في الأراضي الطينية الثقيلة السيئة الصرف أو المحلية أو الأراضي التى يرتفع فيها مستوي الماء الأرضي عن 120 سم من سطح التربة خصوصا في الأجواء الحار الجافة، فضلاً عن التذبذبات العالية فى الحرارة وزيادة الفرق بين حرارة الليل والنهار.

توصيات واحتياطات يجب اتباعها

أكدت الزراعة على ضرورة إتباع منهج إجراء ريات على الحامي سريعة للبساتين قبل حدوث أى موجة من التقلبات الجوية الحادة كذلك يجب تحسين الحالة الصحية والفسيولوجية للشجرة بأجراء رشة عاجلة بالاحماض الامينية ومحفزات النمو والعناصر الصغري وخصوصا الحديد والزنك، كذلك يجب إجراء رشة عاجلة قبل حدوث الموجات المناخية الحادة ورشة اخرى بعد انتهاء الموجة الحارة بحوالى من 1-2 يوم، مع ضرورة انتظام الري وعدم التعطيش وعدم الري باستمرار، كما أنه يجب تجنب التسميد بالازوت ورش فوسفيت بوتاسيوم مرتين الفاصل بينهما اسبوع والرش بكالسيوم محمل علي احماض امينيه مع امينو بورون كل 7 ايام بعد العقد والاعتماد في التسميد علي نترات النشادر مع عالي الفوسفور والبوتاسيوم والتسميد بعنصر الزنك من خلال رشه على الاوراق بتراكيز معينة وحسب عمر الأشجار.

أما إن كان الري بالتنقيط في مزارع البرتقال فيتم حقن العناصر السابقة فى شبكة الري وان كان الري بالغمر فيفضل اجراء رية سريعة على الحامي لمزارع البرتقال حيث يضاف الاحماض الامينية مع مياه الري بنظام البرميل.

دور الهرمونات فى منع تساقط

يمنع الاكسين من تكون وتخلق طبقات الأنفصال ويرجع ذلك إلى دورة فى منع تكوين الأنزيمات الهادمة للبكتين وعند النهاية القمية للعنق.