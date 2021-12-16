الفاو تقدم نصائح مهمة لمزارعي البرتقال لتفادي تساقط الثمار وتشققها

يعتبر محصول الموالح في مصر، من أكثر الزراعات ربحية، وحقق العام الجاري، تقدما كبيرا في الصادرات بين الفواكهه والخضروات التي جرى تصديرها، إذ بلغت طبقاً لتقرير الحجر البيطري، ما يقرب من 1.5 مليون طن لعام 2021، وأحتلت مصر المركز الأول بين دول العالم في تصدير البرتقال، متقدمة على دولة إسبانيا، إلا أن المحصول الأكثر أهمية، يتعرض للعديد من التحديات التي تتسبب في تراجع الإنتاجية.

وقدمت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، عدد من النصائح لمزارعي البرتقال نستعرضها في النقاط التالية:

أسباب انخفاض نسبة العقد في البرتقال أبو سرة

البرتقال أبوسرة من الأصناف التي تتأثر بشدة بارتفاع درجة الحرارة، وانخفاض الرطوبة النسبية، لذلك لا ينصح بزراعته في أراضي الوجه القبلي والمناطق الصحراوية الجافة، ويفضل زراعة البرتقال في المناطق الساحلية والمعتدلة.

ويراعى الاهتمام بالمعاملات الآتية، لزيادة نسبة العقد في البرتقال أبو سرة:

- الاهتمام بعملية الري للأشجار خلال فترة التزهير والعقد، بحيث لا تتعرض الأشجار للعطش أو الري الزائد، لأنه يؤدي إلي تساقط الأزهار والثمار الصغيرة.

- الاهتمام بمكافحة فراشة أزهار الموالح، وأكاروسات البراعم في فترة التزهير والعقد.

- منع التسميد الأزوتي خلال فترة التزهير والعقد.

- الاهتمام برش الأشجار بداية من مرحلة خروج البراعم وفترة التزهير والعقد بالعناصر الصغري مثل الحديد والزنك والمنجنيز والبورون والمولبيدينم والذى له دور فعال في عملية التلقيح والاخصاب.

أسباب تساقط الثمار

يحدث في البرتقال أبو سرة تساقط يونيو وهو تساقط يحدث للثمار الزائدة عن حمل الأشجار ولكن قد يزداد التساقط عن الطبيعي نتيجة للآتى:

- عدم إضافة معدلات تسميد عنصر الكالسيوم والبوتاسيوم.

- إصابة الثمار بعفن السرة.

- الإصابة بالأكاروسات.

- التعرض لموجات حرارة عالية بعد العقد.

أسباب كبر حجم الثمار الزائد في البرتقال

تؤدي الزيادة في معدلات التسميد بالبوتاسيوم إلي زيادة حجم الثمار وخاصة عندما تكون الأشجار في سنة الحمل الخفيف لذلك يراعي خفض معدلات تسميد البوتاسيوم إلي 30% في سنة الحمل الخفيف ويراعي الاهتمام بمعاملات الأشجار التي تؤدى إلي زيادة التزهير والعقد وتقليل تساقط يونيو لتوفير عدد أكبر من الثمار علي الأشجار والحصول علي الحجم المناسب للسوق المحلي والتصدير.

أسباب تشقق الثمار

- الري الزائد وتعطيش الأشجار يؤدي إلى تشقق الثمار لذلك يجب ضبط مواعيد الري خلال الفترات الحرجة من شهر أغسطس حتي أكتوبر.

- انخفاض معدلات الكالسيوم يؤدي إلي ضعف قشرة الثمرة وسهولة حدوث تشقق للثمار وخاصة في ظل الفروق بين درجة حرارة الليل والنهار.

- الإصابة بعفن السرة يؤدي إلي حدوث تشقق للثمار عند منطقة السرة.