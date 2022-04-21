رئيس جامعة سوهاج يتفقد أعمال زراعة النجيل الأخضر وأشجار البرتقال

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أعمال زراعة 500 متر نجيل أخضر سابقة التجهيز، وزراعة 200 شتلة برتقال، بالمقر الجديد للجامعة، يصاحبه الدكتور ياسر عبدالفتاح، مدير عام الشؤون الإدارية بالجامعة.

وخلال جولته، أكد رئيس جامعة سوهاج، أنّ الجامعة حريصة على زراعة جميع الأماكن داخل الحرم الجامعي الجديد، لزيادة المساحة الخضراء والبعد الجمالي بها، وتنمية الوعي لدى طلاب الجامعة بأهمية الأشجار والحفاظ على البيئة.

زراعة 200 شتلة برتقال

وأضاف الدكتور ياسر عبدالفتاح، أنّه جرى أيضا زراعة 200 شتلة برتقال «أشجار مثمرة»، بالمنطقة بين بوابتي جامعة سوهاج الرئيسية والفرعية، لافتا إلى الفوائد المتعددة لزراعة الأشجار في مواجهة التغير المناخي وتوفير الأكسجين والحصول على الظل لتلطيف درجات الحرارة.

وفي سياق آخر، شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون التعليم والطلاب، وأشرف القاضي، أمين عام الجامعة، المباراة النهائية للدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم، بين كلية الزراعة وكلية التمريض، على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات، بحضور بعض من أعضاء مجلس النواب، والطلاب.

الكشف المبكر عن المشكلات اللغوية والإعاقية

وفي وقت سابق، افتتح رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها كلية التربية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، للكشف المبكر عن المشكلات اللغوية والإعاقية بقرى مبادرة حياة كريمة.