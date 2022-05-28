«المصري للتأمين» يناقش مخاطر يواجهها الفطاع الزراعي وتحديات في الأسواق الناشئة

استعرض الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري من خلال نشرته الأسبوعية ما دار في ندوة التأمين الزراعي تحت رعاية الشركة الأفريقية لإعادة التأمين بعنوان «التأمين الزراعي.. الفرص و التحديات في الأسواق الناشئة».

التأمين الزراعي.. الفرص والتحديات في الأسواق الناشئة

وناقشت الندوة السوق العالمي والسوق الأفريقي للتأمين الزراعي والأخطار التي يواجهها التأمين الزراعي ومخاطر السوق والمخاطرالاقتصادية ومخاطر الإنتاج والمخاطر الطبيعية والمالية والبشرية والاجتماعية والمؤسسية، كما تمت مناقشة أهمية التأمين الزراعي في مصر.

وتساهم الزراعة في مصر بنسبة 11.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، و يشغل العاملون في قطاع الزراعة نسبة 28٪ من إجمالى القوى العاملة ، كما يعمل 55٪ من العمالة في أنشطة مرتبطة بالزراعة.

تقرير الاتحاد المصري للتأمين عن أهمية التأمين الزراعي

وكشف تقرير الاتحاد المصري للتأمين عن أهمية التأمين الزراعي لأصحاب المصلحة الرئيسيين في نشاط التأمين الزراعي من أجل:

- تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي

- المرونة في مواجهة مخاطر المناخ

- الوصول إلى التمويل

- تسهيل الوصول إلى البيانات والخدمات المالية.

وجاء فى تقرير الاتحاد أن عوامل نجاح برامج التأمين الزراعي تتلخص في تطوير المنتج وتوفير المهارات والكفاءات في إدارة عملية الاكتتاب وإدارة المطالبات وتحفيز أصحاب المصلحة، كما تم استعراض البيانات الواجب توافرها عند تصميم منتجات التأمين الزراعى و الحيوانى: كحجم الإنتاج والخسائر السابقة، و العوامل المناخية و الأخطار المطلوب تغطيتها، و الإجراءات والتدابير المتبعة للتخفيف من المخاطر والمعاينة الميدانية و القدرة على تقييم الخسائر.

دور الاتحاد المصري للتأمين الزراعي

وقدم الاتحاد المصري للتأمين تقريرا عن أهمية صناعة التأمين فى دعم الإقتصاد الوطنى وذلك من خلال تقديم الحماية اللازمة لكافة القطاعات الإقتصادية سواء الزراعية أوالصناعية.

كما يرى الاتحاد المصرى للتأمين أنه لابد من:

تطوير آليات إدارة التأمين الزراعي من خلال تكامل الأدوار بين شركات التأمين وكافة الشركاء في مجال التأمين الزراعي.

العمل على الاستفادة من المنتجات التكنولوجية مثل الاستشعار عن بعد والأرصاد الجوية والطائرات بد ون طيار

توحيد الأسس والمعايير في تقديرات الخسائر بإعداد منهج متخصص لتعليم وتدريب الخريجين الزراعيين والكوادر المقدمة لخدمة التأمين الزراعي.

تشجيع البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين في عمل محافظ لدعم الإنتاج والإنتاجية وتمويل صادرات الثروة الحيوانية، وزيادة نسبة المصروفات العمومية والإدارية لشركات التأمين.

أهمية تخفيض قيمة أقساط التأمين إلى الحد الأدنى وتوحيد شروط واستثناءات وثيقة التأمين الزراعي المقدمة من شركات التأمين.