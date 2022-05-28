المالية: أبلغنا «التنظيم والإدارة» بالموافقة على ترقية من استوفوا الشروط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، أبلغت وزارة المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بموافقتها على تنفيذ جميع الترقيات في الأول من يوليو المقبل لجميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين استوفوا الشروط، والمدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو المقبل، موضحًا أنه تم تدبير التمويل اللازم لحركة الترقيات بنحو مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد.

وقال الوزير، في بيان، اليوم السبت، إنه تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالي الحالي لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة التي كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي

وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضي، بتكلفة إضافية تتجاوز 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25٪ بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه.

تعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة

أشار «معيط»، إلى أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.