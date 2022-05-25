تسهيلات جديدة لدفع «الضريبة العقارية».. المالية توضح

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية المصرية، تسهيلات جديدة لسداد الضريبة العقارية عن كل العقارات المبنية على الأراضي المصرية، أو الأراضي الفضاء المستغلة، سواء الجراجات أو المشاتل، وكانت مؤجرة وغيرها، قبل بدء سداد القسط الأول من الضريبة، الذي يحل أجل سداده 30 يونيو المقبل.

وكشف أشرف شلبي وكيل أول وزارة المالية، في تصريحات لـ«الوطن» عن التسهيلات الجديدة التي سمحت بها مصلحة الضرائب العقارية، لتسهيل مهمة المكلفين بأداء الضريبة العقارية عن العام الجاري 2022، التي يمكن سدادها على قسطين، وفقا لقانون الضرائب العقارية.

تقسيط أداء الضريبة العقارية

وأوضح «شلبي»، أن التسهيلات الجديدة هي إمكانية تقسيط أداء الضريبة العقارية بشكل شهري، إذ رغب الممول أو المواطن أو المكلف بأداء الضريبة، كما يمكن له سداد ما عليه من مستحقات ضريبية عقارية عبر الفيزا أو وسائل الدفع الإلكترونية، تسهيلاً على الممول أو المكلف، لافتا إلى أنه لم يعد هناك شرط لدفع الضرائب داخل المأموريات الضريبية في أنحاء الجمهورية، إذ يمكن دفعها أونلاين.

وأضاف «شلبي»، أن القانون أتاح للممول أو المكلف بسداد الضريبة العقارية على قسطين في العام الأول، قبل نهاية شهر يونيو المقبل، بينما القسط الثاني قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، تسهيلاً من مصلحة الضرائب العقارية على الممولين أو المكلفين بأداء الضريبة.

تحصيل القسط الأول من الضريبة

وقال وكيل أول وزارة المالية، إن الضريبة العقارية يتم فرضها أو سريانها على العقارات المبنية داخل حدود الدولة المصرية، إلى جانب الأراضي الفضاء المشغولة، سواء مشغولة بمشاتل أو جراجات أو غيرها من الشواغل، التي تدر ربحا على مالكها.

وتكثف مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية، من الاستعدادات لبدء تحصيل القسط الأول من الضريبة عن العام الجاري قبل حلول 30 يونيو المقبل، بينما أتاح القانون سداد القسط الثاني قبل نهاية ديسمبر المقبل.