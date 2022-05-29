سعر طبق البيض اليوم الأحد 29-5-2022 في الأسواق المحلية

البيض من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، وتحرص كثير من ربات البيوت على إدخالها على كثير من الأطعمة، سواء الحلوى أو الأطعمة التي تصلح للوجبات المختلفة، لذا يبحث كثير من المصريين عن سعر طبق البيض اليوم الأحد الموافق 29 مايو 2022، والذي جاء مستقرا عند أسعار الأيام الماضية.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأحد، وفقًا لما صرح به عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية.

سعر طبق البيض اليوم

وأكد عبدالعزيز السيد، استقرار أسعار البيض وثباتها، حيث تراوح سعر طبق وكرتونة البيض اليوم بين 56 و58 جنيهًا، فيما تراوح سعر طبق البيض قبل الخروج من المزارع إلى الأسواق بين 51 و52 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأحمر

وسجل سعر كرتونة وطبق البيض الأحمر اليوم الأحد اليوم، بين 58 و60 جنيهًا للمستهلك، وسجلت في المزرعة بين 53 و55 جنيهًا.

أسعار البيض في الأسواق المحلية

وسجلت الأسعار في المحلات التجارية والأسواق المحلية المصرية المختلفة، استقرارا في أسعار البيض بنوعيه الأحمر والأبيض، حيث تراوح سعر الطبق من البيض الأحمر اليوم الأحد، الذي يحتوي على 10 بيضات فقط، بين 30 جنيهًا و37 جنيهًا، في حين تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم، التي تتكون من 30 بيضة، بين 70 و90 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

وفيما يتعلق باسعار الدواجن اليوم، بمشتقاتها كافة، شهدت استقرارًا ملحوظًا هي الأخرى، حيث تراوح سعر الدجاجة الكاملة الطازجة بين 72 جنيهًا و90 جنيهًا، فيما سجل سعر الكيلو بين 38 40 جنيهًا، وسط توقعات بانخفاض جديد خلال الأسابيع المقبلة.