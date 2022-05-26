سعر طبق البيض اليوم الخميس 26-5-2022 في الأسواق المحلية

فيتامين أ، وفيتامين ب 6، وفيتامين ب 12، وفيتامين ب 2 والكالسيوم والزنك والسيلينيوم، والسعرات الحرارية، إذ تحتوي البيضة الواحدة على 71.5 سعرًا حراريًا، ونظرا لفوائدها المتعددة لصحة الجسم وتحسين وظائف الدماغ ومنع فقر الدم، لذا يبحث الناس عن سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق والمحال المختلفة.

ونستعرض في السطور التالية، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم وفقًا لما قاله عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن».

سعر طبق البيض اليوم

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ سعر طبق وكرتونة البيض سجل اليوم قيمة تتراوح بين 56 و58 جنيهًا.

وتراوح سعر طبق البيض في المزارع بين 51 و52 جنيهًا.

سعر البيض الأحمر

أما عن سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم فيصل للمستهلك بقيمة تتراوح بين 58 و60 جنيهًا.

وتراوح قيمة البيض الأحمر في المزارع بين 53 و55 جنيهًا.

أسعار البيض في الأسواق المحلية

وفي جولة أجرتها «الوطن» داخل الأسواق المحلية المصرية والمحلات التجارية المختلفة، سجلت أسعار البيض بنوعيه الأحمر والأبيض استقرارا، ونعرض ابرز الأسعار فيما يلي:

- تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض، اليوم الخميس 26-5-2022، التي تتكون من 30 بيضة، بين 70 و90 جنيهًا.

- وتراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم الخميس الذي يحتوي على 10 بيضات بين 30 جنيهًا إلى 37 جنيهًا.

- وتراوح سعر كرتونة البيض «10 بيضات» ما بين 32 و50 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن استقرارًا، إذ وصل سعر الكيلو إلى نحو 38 جنيهًا في الأسواق، وسط توقعات باستمرار الانخفاض الفترة المقبلة.

وسجلت الدجاجة الكاملة ما بين 72 جنيهًا إلى 90 جنيهًا.

كما سجلت صدور دجاج مخلي دون عظم 90 جنيهًا.

وتراوح سعر طبق أجنحة ما بين 45 إلى 55 جنيهًا.