سعر طبق البيض اليوم السبت 28-5-2022 في الأسواق المحلية

مد الجسم بالطاقة، منح الشخص بشرة صحية، كل تلك من فوائد تناول البيض للفرد، كونه يحتوى على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسم الإنسان ومنها أ، ب 6، ب 12، وفيتامين ب 2 والكالسيوم والزنك والسيلينيوم، فضلا عن أنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة تساعد المقبلين على الأنظمة الغذائية في خسارة الوزن بشكل صحى وسليم، ولذها تجد الكثيرون يبحثون يوميًا عن سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق، لمتابعة ارتفاعها من عدمه.

واليوم السبت 28 مايو، نستعرض في السطور التالية، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم، وفقًا لما قاله عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن».

سعر طبق البيض اليوم

«لايوجد ارتفاع في الأسعار بوجه عام، وسعر طبق وكرتونة البيض سجل اليوم قيمة تتراوح بين 56 و58 جنيهًا، فيما تراوح سعر طبق البيض في المزارع بين 51 و52 جنيهًا»، وفقا لرئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر البيض الأحمر

وأوضح «عبدالعزيز»، أن سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم السبت سجلت قيمته بين 58 و60 جنيهًا للمستهلك، وفي المزرعة تراوحت قيمته بين 53 و55 جنيهًا.

أسعار البيض في الأسواق المحلية

كما أجرت «الوطن» اليوم السبت جولة مع الباعة في الأسواق المحلية المصرية والمحلات التجارية المختلفة، والتي كشفت استقرار أسعار البيض بنوعيه الأحمر والأبيض، ونعرض أبرز الأسعار فيما يلي:

تراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم السبت الذي يحتوي على 10 بيضات بين 30 جنيهًا و37 جنيهًا، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض التي تتكون من 30 بيضة، بين 70 و90 جنيهًا، وتراوح سعر كرتونة البيض «10 بيضات» ما بين 32 و50 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم السبت

أما عن سعر الدواجن بكافة مشتقاتها فشهدت هي الأخرى استقرارًا ملحوظًا، إذ سجلت الدجاجة الكاملة ما بين 72 جنيهًا و90 جنيهًا، فيما وصل سعر الكيلو إلى نحو 38 جنيهًا في الأسواق، وسط توقعات باستمرار الانخفاض الفترة المقبلة، سجلت صدور دجاج مخلي دون عظم 90 جنيهًا، وأخيرا تراوح سعر طبق أجنحة ما بين 45 و55 جنيهًا.