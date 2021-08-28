أستقرار اسعار البيض اليوم .. والطبق البلدي بـ 51 جنيها

تتغير أسعار البيض في مصر يوميا حيث أنها لها بورصة خاصة بها لتحديد الأسعار اليومية التي سيتم البيع والتعامل بها في المزارع، وتختلف الأسعار من نوع إلى آخر، ومن مزعة إلى أخرى على حسب الجودة والحجم ومن منطقة إلى أخرى.

وتختلف أنواع البيض المتواجدة في السوق المصرية لبيض المائدة المتعارف عليه وهما البيض الأبيض، والأحمر، والبلدي، وسجلت أسعار البيض استقرارا اليوم 28 أغسطس 2021.

وشهدت أسعار البيض اليوم استقرارا في الأسعار خلال اليوم، بعد أن ارتفعت أمش أسعار البيض الأحمر والبلدي نحو 3 جنيهات.

أسعار البيض اليوم 28 أغسطس

أسعار طبق البيض الأبيض 36 جنيها.

سعر طبق البيض الأحمر بـ 40 جنيها.

سعر طبق البيض البلدي 51 جنيهًا.

ويعد البيض من المكونات الرئيسية فى العديد من الوصفات، كما انه واحد من الأصناف الرئيسة التي يتم تقديمها يوميا في المنازل المصرية، وهو ما يجعل عدد كبير من المواطنين يبحثون عن أسعار البيض اليوم.

ولكل نوع من أنواع البيض ما يميزة عن غيره، ويتميز بيض المائدة الأحمر بقشرة ذات لون أحمر، وله قشرة صلبة وجودته العالية، أما بيض المائدة الأبيض هو نوع آخر من أنواع البيض ذو القشرة ذات اللون الأبيض الخالص، يتم توريده لمعظم المصانع والمطاعم الكبرى لكثرة انتشاره وجودته، وأخيرا بيض المائدة البلدي الذى يتم إنتاجه من الدواجن البلدي الحرة، ويتميز هذا النوع من البيض بأنه يتم إنتاجه دون أي تدخل معملي، وخالي من عمليات الإخصاب، مع احتوائه على كمية عالية من البروتين والمكونات الغذائية التي يحتاج إليها الجسم.

ويسهم البيض في إدارة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهي عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية، كما له العديد من الفوائد ويحتوي على الكثير من الفيتامينات.