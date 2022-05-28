القوى العاملة: عقوبات على صاحب العمل المخالف لأنظمة الإقامة بالسعودية

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

السجن والغرامة والمنع من الاستقدام

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أنَّ التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبدالرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، أنَّ الأمن العام بالمملكة العربية السعودية أكّد العقوبات التي سوف تنفذ علي أصحاب الأعمال مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، الذين يمكنون عمالتهم من العمل لدى الغير، وذلك بعقوبة السجن والغرامة والمنع من الاستقدام، وتصل الغرامة إلي 100 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر مع الحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات.

الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

وقال الملحق العمالي بجدة في تقريره لوزير القوى العاملة إنَّ الأمن العام دعا إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.

وكان مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، قد نجح في حل شكوى طبيبة، وساهم في حصولها على مستحقاتها المالية التي بلغت 86 ألفاً و433 ريالا سعوديا، بما يعادل 422 ألفاً و913 جنيها.

وأوضح هيثم سعد الدين المكتب العمالي نجح في حل الشكوى وديا وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه بمتابعة الشكوى مع الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أكد أن المكتب أجرى زيارة إدارة مجمع عيادات طبيب التجميل بالرياض برفقة الطبيبة وتم الاتفاق على فسخ عقد العمل بالتراضي واستلام المستحقات المالية للطبيبة والموافقة على نقل كفالتها.