وزير القوى العاملة: نعمل على زيادة العمالة المصرية في الخارج

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تعمل على ضمان إمكانات وقدرات العامل المصري، قبل تصديره لأي مكان في الخارج، فضلًا عن الحفاظ على حقوقه، فقبل تصدير أي عمالة مصرية لأي دولة من الدول، يجب أن نضمن كفاءتها وقدرتها على أداء العمل الذي يُسند اليه، مؤكدًا أن ذلك يرجع كون العمالة المصرية، إحدى الأدوات الرئيسية في تمويل العملة الصعبة في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد».

نعمل على زيادة أعداد العمالة المصرية في الخارج

وأضاف «سعفان»، أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، على زيادة أعداد العمالة المصرية التي يتم تصديرها للدول الأخرى، «عاوزين العمالة تبقى خارجة من مصر مُدربة ومفعله ومؤهلة، عشان نضمن أن يكون هناك عمالة على قدر عالي من الكفاءة يشار اليها بالبنان، حتى تستمر الدول في الطلب على العمالة المصرية»، مؤكدًا أن وزارة القوى العاملة، اتفقت مع وزارة العمل الليبية، على الربط الإلكتروني، وخلال الأسبوع الجاري، سيكون هناك طلبات من الجانب الليبي لمصر، لاختبار منظومة الربط الرقمي.

السبل الشرعية الحل الأمثل لراغبي السفر إلى ليبيا

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه عندما نتأكد من سلامة الربط الالكتروني بين الوزارتين، سيجري إعلان الربط الالكتروني بشكل علني رسميا، وتبدأ الطلبيات تأتي من وزارة العمل الليبية لوزارة القوى العاملة في مصر، وسيجري إعداد هذه العمالة المتواجدة في الطلبية، وسيجري تأهيل وتدريب من يرغب في التدريب على مهن معينة، «وقت ما تأتي طلبية من وزارة العمل الليبية، سيجري الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة، عشان يبقى فيه إتاحة فرصة لمن يرغب في العمل في الأراضي الليبية، أن يتقدم بالسبل الشرعية ونشوف مدى إمكانياته ومؤهلاته».