القوي العاملة : تحصيل 422 ألف جنيه مستحقات طبيبة بجدة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، نجح في حل شكوى طبيبة، وحصلت على مستحقاتها المالية البالغة 86 ألفاً و433 ريالا سعوديا، بما يعادل 422 ألفاً و913 جنيها مصريا تقريبا.

استرداد مستحقات طبيبة مصرية بالسعودية

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة شكوى الطبيبة «نورا.ع.م.م»، التي كانت تعمل لدى مجمع عيادات طبيب تجميل والتمست حل النزاع وديا مع إدارة المجمع، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

المكتب العمالي نجح في حل الشكوى وديا

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه بمتابعة الشكوى مع الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أكد أن المكتب قام بزيارة إدارة مجمع عيادات طبيب التجميل بالرياض برفقة الطبيبة وتم الاتفاق على فسخ عقد العمل بالتراضي واستلام المستحقات المالية للطبيبة والموافقة على نقل كفالتها.

وقال الملحق العمالي بجدة، إنه بالفعل تم توقيع إقرار فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين واعتماد مخالصة بمستحقاتها المالية، حيث بلغت قيمتها 86 ألفاً و133 ريالا، تم تحويلها إلى حساب الطبيبة بالبنك في اليوم التالي، وتم في وقت لاحق نقل كفالة الطبيبة إلى صاحب عمل جديد بناءً على رغبتها.

وقدمت الطبيبة الشكر لوزارة القوى العاملة ومكتب التمثيل العمالي بالرياض على سرعة الاستجابة والانتقال إلى إدارة المجمع وحل شكواها.