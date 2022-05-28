رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية

نشطت عمليات البحث علي موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، في أعقاب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني الخميس الماضي.

موقع مديرية التعليم بالمنيا لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 على موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا في نهاية الأسبوع الجاري، بعد اعتمادها من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وقال مسؤول بتعليم المنيا لـ«الوطن»، إن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 على موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا بصفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من خلال هذا الرابط هنا، وقد يتأخر لوقت طويل نظرا لأن المنيا من محافظات الصعيد التي تضم عددا كبيرا من الطلاب بالشهادة الإعدادية.

وأضاف، أنه بعد انتهاء أعمال التصحيح يتم الرصد داخل الكنترول ويتم المراجعة أكثر من مرة لتدقيقها وتلافي حدوث أي خطأ حتي يحصل جميع الطلاب علي درجاتهم الفعلية.

إعلان نتيجة الإعدادية بالمنيا 2022

وتُعلن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالمنيا، على موقع مديرية التربية والتعليم، حيث أدى الامتحانات 114 ألف طالب، داخل 529 لجنة بجميع مراكز المحافظة، بمشاركة 20 ألف معلم وإداري، وتم تطبيق الاجراات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي طوال فترة الامتحانات.

وقف رئيس لجنة ومراقب دور و4 ملاحظين

وقرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إيقاف رئيس لجنة النظام بمدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقة الإعدادية للبنين، وإحالته للتحقيق، كما قرر المحافظ إيقاف المراقب الأول ومراقب الدور و4 ملاحظين باللجنة وإحالتهم للتحقيق، بسبب السماح للطلاب بدخول اللجنة بالتليفون المحمول، وإرسال الإمتحان لعدد من صفحات الغش الإلكتروني.

ضبط هواتف محمولة مع الطلاب داخل لجنة

وضبط محافظ المنيا عددا من الهواتف المحمولة مع الطلاب داخل اللجنة أثناء أداء الامتحان، وكلف المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التعليم، بالتعامل معها كلجنة خاصة خلال أعمال التصحيح لوجود شبهة غش جماعي باستخدام الهواتف المحمولة.