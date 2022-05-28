«التعليم»: درجتان لهذه النوعية من الأسئلة الموضوعية في امتحانات الثانوي

طبيعة الأسئلة الموضوعية أي «الاختيار من متعدد» لطلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية تبدو معقدة، لأن مقرراتهم خاصة التاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم النفس بها معلومات عديدة مكثفة تصلح للأسئلة المقالية، فبحسب رواية الطلاب لـ«الوطن»، أن أسئلة امتحان الفلسفة جاءت غير مباشرة وتحتاج إلى تركيز.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل توزيع درجات امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 الشعبة الأدبية التي حصلت «الوطن» عليها من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، التي نصت على أن تكون درجة السؤال الاختيار من متعدد أي الـ«MCQ» درجة واحدة فقط لكل نقطة، أما درجة السؤال اختيار إجابتين صحيحتين تقدر بدرجتين للسؤال الواحد.

توزيع درجات امتحانات الصف الأول الثانوي

مادة اللغة العربية

- النهاية العظمى 50.

- النهاية الصغرى 25.

- عدد الأسئلة 29.

- الدرجة 35.

- أسئلة اختيار إجابة من بين 4 اختيارات 23.

- أسئلة اختيار إجابتين من بين 5 اختيارات 6.

- الأسئلة المقالية 5 أسئلة بـ15 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية

- النهاية العظمى 30.

- النهاية الصغرى 15.

- عدد الأسئلة 17.

- الدرجة 20.

- أسئلة اختيار إجابة من بين 4 اختيارات 14.

- أسئلة اختيار إجابتين من بين 5 اختيارات 1.

- الأسئلة المقالية سؤالين بـ10 درجات.

مادة الجغرافيا

- النهاية العظمى 30.

- النهاية الصغرى 15.

- عدد الأسئلة 20.

- الدرجة 21.

- أسئلة اختيار إجابة من بين 4 اختيارات 19.

- أسئلة اختيار إجابتين من بين 5 اختيارات 1.

-الأسئلة المقالية 5 أسئلة بـ9 درجات.

مادة التاريخ

- النهاية العظمى 30.

- النهاية الصغرى 15.

- عدد الأسئلة 20.

- الدرجة 21.

- أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 19

- أسئلة اختيار إجابتين من بين خمس اختيارات 1

- الأسئلة المقالية 5 أسئلة بـ9 درجات.

مادة الفلسفة والمنطق

- النهاية العظمى 30.

- النهاية الصغرى 15.

- عدد الأسئلة 21.

- الدرجة 21.

- أسئلة اختيار إجابة من بين 4 اختيارات 19.

-الأسئلة المقالية 5 أسئلة بـ9 درجات.

مادة علم النفس والاجتماع

- النهاية العظمى 30.

- النهاية الصغرى 15.

- عدد الأسئلة 21.

- الدرجة 21.

- أسئلة اختيار إجابة من بين 4 اختيارات 21.

- الأسئلة المقالية 5 أسئلة بـ9 درجات.

مادة جبر وتفاضل وحساب مثلمات

-النهاية العظمى 40

-النهاية 20

عدد الأسئلة 28

-الدرجة 28

-أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 28

-الأسئلة المقالية 4 أسئلة بـ 12 درجة.

لغة أجنبية أولى إنجليزي

-النهاية العظمى 40

-النهاية الصغرى 20

عدد الأسئلة 24

-الدرجة 28

-أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 20

-أسئلة اختيار إجابتين من بين خمس اختيارات 4

-الأسئلة المقالية 3 أسئلة بـ 12 درجة.

لغة أجنبية أولى فرنساوي

-النهاية العظمى 40

-النهاية الصغرى 20

عدد الأسئلة 20

-الدرجة 28

-أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 12

-أسئلة اختيار إجابتين من بين خمس اختيارات 8

-الأسئلة المقالية 3 أسئلة بـ12 درجة.

لغة أجنبية أولى ألماني

-النهاية العظمى 40

-النهاية الصغرى 20

-عدد الأسئلة 22

-الدرجة 28

-أسئلة اختيار إجابة من بين أربع اختيارات 16

-أسئلة اختيار إجابتين من بين خمس اختيارات 6

-الأسئلة المقالية 3 أسئلة بـ12 درجة.