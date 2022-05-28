العالمي للفتوى والقومي للمرأة يختتمان أعمال مشروع تنمية الأسرة في أسيوط

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية إنه بعد لقاءات جماهيرية مكثفة دامت أسبوعًا؛ اختتم برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط فعاليات التوعية الأسرية والمجتمعية ببرنامج المشورة والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، والذي يعالج مشكلات وقضايا الأسرة المصرية.

التوعية الأسرية

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى في بيان له اليوم إنه تهدف هذه اللقاءات إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة ومعالجتها دينيًّا واجتماعيًّا، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المرأة، والعمل على التوعية الصحية والنفسية والاجتماعية للمقبلين على الزواج والمتزوجين بالفعل.

كما ناقشت أهم معايير اختيار شريك الحياة المناسب للطرفين، والتأكيد على أهمية التوعية في البناء والتخطيط لإقامة أسرة سوية وسليمة، والذى يعد سببًا لاستقرار المجتمع، وتضمنت اللقاءات كيفية الحفاظ على صحة الأم والطفل، والتغذية، والرضاعة، وأساليب التربية السليمة، والصحة النفسية للأبناء.

جدير بالذكر أن اللقاء الجماهيري بالمحافظة قد حضره اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ودكتور أسامة هاشم الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وحضره من أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى فضيلة الشيخ معاذ شلبي، وفضيلة الشيخ محمود راغب، وفضيلة الشيخ سيد عرفة، وفضيلة الشيخ يوسف محمد، ودكتورة مروة كدواني - منسق المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط، وبعض القيادات السياسية والشعبية والدينية بالمحافظة.

وتابع المركز، كما شهدت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع، اللقاء الذى دار بالجامعة.

وقد عقدت الفعاليات التوعوية من لقاءات وندوات وورش عمل في عدد من مراكز ومدن وقرى المحافظة، وقد شملت اللقاءات أيضًا عددًا من فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وعددًا من المضايف، والمجالس، والأديرة، ومراكز الشباب التي منها: مركز شباب الحواتكة، وكوم بوها، ودير المحرق، وفزارة، ودير الجنادلة التابع لإدارة الغنايم، وصدفا، وأبو تيج، ودوينة، وساحل سليم، وعزبة الأقباط، والبداري، والهدايا، والبورة، ومسرع، وناصر، وبني شقير، والشيخ نجيب، والشيخ أحمد عبد التواب بالفزارة.وتأتي هذه اللقاءات في إطار التعاون المثمر بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ومؤسسات الدولة المصرية وهيئاتها للحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، وتحقيق أهداف خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030م.