طلاب «هندسة الأزهر» يفوزون بجائرة التميز الأمريكية

قدم مجلس جامعة الأزهر، اليوم الجمعة، في اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري؛ لفوزه برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب بالتزكية وذلك خلال انعقاد مجلس وزارء الشباب والرياضة العرب في دورته الـ45 والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية.

وأشاد مجلس الجامعة بجهود الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة منسق عام بيت العائلة المصرية، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشؤون الوجه القبلي، في بيت العائلة المصرية وتأكيدهما الدائم والمستمر من خلال جميع الفعاليات على أننا نسيج واحد نستظل بسماء هذا الوطن في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشاد المجلس بجهود الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاعي المستشفيات وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، لا سيما ترؤسه للاجتماع الدولي لمشروع التغيرات المناعية باليونان، بجانب جهوده في ملف الساعات المعتمدة في مرحلة الدراسات العليا، وثمن المجلس جهود الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في ملف التحول الرقمي الشامل وتحقيق رؤية مصر 2030م، وما تحقق في هذا الملف من إنجازات على أرض الواقع.

كما ثمَّن المجلس جهود الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، في ملف الساعات المعتمدة لمرحلة الإجازة العالية.

وقدم المجلس التهنئة إلى الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق للدراسات العليا والبحوث؛ لتعيينه أمينًا عامًّا مساعدًا لبيت الزكاة والصدقات المصري، وقدم المجلس التهنئة إلى الدكتور محمد محيي، رئيس قسم العظام بكلية الطب؛ بمناسبة انتخابه رئيسًا للاتحاد الدولي الرياضي.

مجلس جامعة الأزهر يهنئ الطلاب الفائزين

ووجَّه مجلس جامعة الأزهر التهنئة إلى كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ بمناسبة فوز طلاب قسم التعدين والبترول بالكلية بجائزة التمييز الدولي في مجال هندسة البترول من جمعية مهندسي البترول العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، ووجه التهنئة أيضا إلى حاضنة رواق الأزهر بقنا؛ لاختيارها من أفضل الحاضنات على مستوى الجامعات المصرية.

لا إجبار للطلاب على شراء الكود من أجل الحصول على الكتاب الإلكتروني

وأكد مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه اليوم أنه لا إجبار للطلاب على شراء الكود من أجل الحصول على الكتاب الإلكتروني؛ تيسيرًا على منسوبي الجامعة من الطلاب والطالبات في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.