«اقتصادية النواب»: هيئة الاوقاف أحسنت استثمار أموال الوقف.. وزيادة 15.1% في أعمالها

قال الدكتور محمد على عبدالحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هيئة الاوقاف المصرية نجحت في استثمار أموال الوقف وحققت أفضل استغلال لها، وهو ما ساهم في زيادة صافي إيرادات وأرباح بلغت مليارًا وستمائة مليون جنيه.

الحفاظ علي أموال الوقف

وأكد عبدالحميد، في بيان صحفي اليوم، أن اهتمام القيادة السياسية وتوجيهاته المستمرة لوزير الاوقاف بالحفاظ علي أموال الوقف، من خلال تاجيرها او بيعها بالقيمة السوقية العادلة، كان سبب رئيسي في النجاحات الكبيرة التي حققتها الهيئة .

وأشاد عضو اللجنة الاقتصادية بالنجاحات الكبيرة الني حققها الدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف والمهندس علاء عبدالعزيز رئيس الهيئة، في تعظيم موارد الهيئة خاصة ان صافي الربح الذي بلغ مليارًا وستمائة مليون جنيه، هو أعلى محصلة أرباح في هذه الفترة منذ إنشاء الهيئة.

زيادة 210 مليون جنيه في استثمارات الهيئة

وأوضح ان ما كشفت عنه الاحصائيات الرسمية يؤكد ان الاستثمارات في الهيئة تتم وفقا لرؤية واستراتيجية كبيرة وجيدة من المهندس علاء عبدالعزيز رئيس الهيئة حيث حققت خلال العشرة أشهر من العام المالي الحالي 2021 / 2022 مبلغًا وقدره 1.608 مليار جنيه بزيادة قدرها 210 مليون جنيه، بنسبة تقدر بنحو 15.1% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2020 / 2022 وبزيادة قدرها 465 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 40.7% عمَّا تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2019/ 2020.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شدد على صون مال الوقف وتنميته وحسن إدارته، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لإزالة أي تعدٍ عليه، وسرعة تحصيل اي متأخرات مالية لصالحه، وأن تكون جميع التعاملات المستندية للوقف صادرة من مركز الوثائق المؤمنة، وان تتم التعاملات المالية بشأن جميع الاوقاف وفقاً للقيمة السوقية العادلة.