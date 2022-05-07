رئيس جامعة الأقصر ينعى شهداء الوطن: يجب الاصطفاف خلف القيادة السياسية والجيش

نعى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، ومجلس الجامعة وقيادتها، شهداء الوطن من رجال قواتنا المسلحة الباسلة، والذين استشهدوا خلال التصدي لعملية إرهابية خسيسة استهدفت نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الاشتباك والتصدي لهم، ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد آخرين.

الهجوم الإرهابي محاولة يائسة من قوى جبانة لإثبات وجودهم

وأكد محجوب، أن الهجوم الإرهابي الخسيس هو محاولة يائسة من قوى جبانة متطرفة لإثبات وجودهم بعد نجاح القوات المسلحة والشرطة في محاصرتهم طوال السنوات الماضية وإفشال مؤامراتهم الدنيئة في هدم الدولة المصرية وزعزعة استقرارها، داعيا جموع الشعب المصري، إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية الحكيمة، والجيش المصري العظيم، لمواصلة البناء والتنمية.

رئيس الجامعة يتقدم بالعزاء للسيسي وقيادات الجيش

وتقدم رئيس جامعة الأقصر بخالص العزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة، داعيًا الله أن يحفظ مصر ورجال قواتها المسلحة.