حالة الطقس غدا الأحد 29-5-2022 على مصر.. شديد الحرارة

بسبب تعرض مصر حاليا لمنخفض السودان، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الأحد الموافق 29 مايو على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وأكدت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، أن الطقس غدا الأحد سيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب محافظات الوجه البحري، وجنوب ووسط سيناء، ومدن ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يسود طقس حار على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، في حالة الطقس غدا الأحد بالإضافة إلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مدينة السلوم في أقصى الحدود الغربية للبلاد.

الشمس ستكون ساطعة طوال ساعات النهار

كما أكدت الأرصاد الجوية أن الشمس ستكون ساطعة طوال ساعات النهار على جميع محافظات ومدن الجمهورية، ما سيزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في فترات الظهيرة، لهذا من الأفضل التقليل من التعرض لأشعة الشمس في تلك الفترة.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في مصر على النحو التالي:

القاهرة 37-23

الإسكندرية 32-21

وادي النطرون 36-21

طنطا 37-21

شبين الكوم 37-23

دمنهور 36-21

بلطيم 32-21

مطروح 33-20

السلوم 37-21

سيوة 40-21

بورسعيد 31-21

دمياط 29-20

الزقازيق 37-23

المنصورة 37-22

الإسماعيلية 38-22

السويس 37-22

العريش 32-20

رفح 31-19

رأس سدر 37-21

نخل 36-16

نويبع 36-24

طابا 35-21

كاترين 31-14

الطور 33-24

شرم الشيخ 37-26

الغردقة 37-26

مرسى علم 35-25

الفيوم 38-23

بني سويف 38-23

المنيا 38-24

أسيوط 39-23

سوهاج 40-24

قنا 40-25

الأقصر 41-25

أسوان 42-26

إدفو 42-26

أبو سمبل 40-26

الوادي الجديد 40-25

شلاتين 35-25

أبو رماد 34-24

حلايب 32-26

رأس حدربة 32-25