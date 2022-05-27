حالة الطقس غدًا السبت 28-5-2022 في مصر .. شديد الحرارة على كافة الأنحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، توقعات حالة الطقس، غدًا السبت، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدًا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تشهد حالة الطقس رياح خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 و1.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، وبالنسبة للبحر الأحمر يكون معتدلاً إلى مضطربًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت في مصر على النحو التالي:

القاهرة 36 22

الإسكندرية 30 21

وادي النطرون 34 20

طنطا 36 20

شبين الكوم 35 20

دمنهور 32 20

بلطيم 28 20

مطروح 27 18

السلوم 27 18

سيوة 36 20

بورسعيد 31 21

دمياط 28 20

الزقازيق 35 21

المنصورة 33 20

الإسماعيلية 36 20

السويس 35 21

العريش 29 19

رفح 28 18

رأس سدر 36 20

نخل 32 15

نويبع 36 24

طابا 35 20

كاترين 29 14

الطور 33 23

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 35 26

مرسى علم 35 25

الفيوم 36 22

بني سويف 36 21

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 37 22

قنا 38 22

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

إدفو 39 25

أبو سمبل 37 25

الوادي الجديد 38 23

شلاتين 35 24

أبو رماد 34 25

حلايب 31 23

راس حدربة 30 22