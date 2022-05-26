حالة الطقس غدا الجمعة 27-5-2022 على مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية، يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب محافظات الصعيد، حارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية.

حالة الطقس غدا

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عنها بشأن حالة الطقس غدا، إلى وجود رياح شمالية وشمالية شرقية على جميع محافظات الجمهورية، عدا السواحل الشمالية الشرقية والغربية، مع استمرار تكون الشبورة المائية في ساعات الليل المتاخرة، على الطرق القريبة من المسطحات المالية والزراعية، والطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشرقية والغربية وشمال الصعيد ومدن القناة.

وأكدت هيئة الأرصاد استمرار الطقس الغائم جزئيا على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في مصر على النحو التالي:

القاهرة 35 21

الأسكندرية 29 19

وادي النطرون 34 19

طنطا 35 20

شبين الكوم 35 20

دمنهور 31 18

بلطيم 28 19

مطروح 27 17

السلوم 27 17

سيوة 36 18

بورسعيد 38 21

دمياط 27 18

الزقازيق 25 20

المنصورة 33 19

الإسماعيلية 35 19

السويس 34 20

العريش 28 18

رفح 27 18

رأس سدر 36 20

نخل 32 15

نويبع 36 23

طابا 35 19

كاترين 28 12

الطور 33 22

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 36 26

مرسى علم 35 25

الفيوم 35 20

بني سويف 35 20

المنيا 36 20

أسيوط 36 21

سوهاج 37 22

قنا 38 22

الأقصر 39 23

أسوان 40 24

إدفو 39 25

أبو سمبل 37 25

الوادي الجديد 38 23

شلاتين 35 24

أبو رماد 34 25

حلايب 31 23

راس حدربة 30 22