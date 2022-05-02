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خطيب المسجد الحرام: دولتنا جعلت خدمة الحرمين شعارا لا يتقدمه شيء «فيديو»

الجهني: مساجد المسلمين ومصليات الأعياد تمتلئ بالمصلين والمكبرين

كتب:

حسن رمضان
06:22 ص | الإثنين 02 مايو 2022
إمام وخطيب المسجد الحرام

إمام وخطيب المسجد الحرام

 قال إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، إن الله رفع الغُمة وأسعد بفضله الأمة، مضيفا في خطبة صلاة عيد الفطر المبارك: «نحن في دولة جعلت من خدمة الحرمين الشريفين شعارا لا يتقدمه شعار وبذلت بذلا لا ينافسه بذل».

الجهني: السعودية اتخذت إجراءات احترازية في وقت كورونا لضمان حفظ النفوس

وأضاف الجهني: «لا تتألموا من رحيل شهر رمضان فسوف يعود واعلموا أنه ما زال في العمر بقية لركعة وفرصة لدمعة»، مشيرا إلى المملكة العربية السعودية، اتخذت إجراءات احترازية في وقت فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لضمان حفظ النفوس.

وشهد الحرمين الشريفين «المسجد الحرام» و«المسجد النبوي»، كثافة في عدد المصلين الذين توافدوا إلى المسجدين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

إمام المسجد الحرام : جاءنا هذا العيد ونحن في حال مختلف

وأوضح  إمام وخطيب المسجد الحرام، أن حفظ النفوس في ديننا مُقدم على جلال الشعائر،  مضيفا أن الدموع ذرفت بغياب المصلين وإغلاق المساجد في وقت «كورونا». وتابع الجهني قائلا: «ولله الحمد جاءنا هذا العيد ونحن في حال مختلف وها هي مساجد المسلمين ومصليات الأعياد تمتلئ بالمصلين والمكبرين والمهللين».

 

 

 

ونشرت قناة الإخبارية السعودية، فيديوهات من صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد رسول الله «ص».

 

 

 

 

 

 

 

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