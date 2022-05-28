تحليل 707 عينات لفيروس كورونا و884 للكشف عن الملاريا بالمنيا

أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، اليوم السبت، نتائج الجهود المبذولة بإدارة المعامل لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم إجراء 44 ألفا و364 تحاليل مختلفة بمعامل المستشفيات التابعة للمديرية خلال شهر، منها 707 عينة لفيروس كورونا، و115 عينة لفيروس سى؛ 144 عينة لفيروس بى؛ وتحليل 884 عينة للكشف عن الملاريا، وذلك في إطار توفير خدمة طبية لائقة ورفع كفاءة الخدمات الطبية.

فرق إشرافية بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية

وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الصمد مدير إدارة المعامل، أن الإدارة واصلت تقديم خدماتها بأعلى مستوى لمتابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية حرصا على تقديم الخدمات الطبية اللائقة.

وقالت إنه تم إجراء 697 تحليل عينة أغذية، و3462 عينة مياه شرب، و36 مياه صرف صحي، و37 مياه غسيل كلوي، و133 فحص طرود معادن ثقيلة، و18 عينة فحص مياة مبيدات.

تحليل 249 عينة للكشف عن ميكروب الدرن

وأضافت أنه تم عمل 5452 صورة دم كاملة، و8541 تحليل غازات دم وأملاح، و19697 تحليل كيمياء، و74 عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة، و1367 تحليل فيروسات، 249 عينة للكشف عن ميكروب الدرن، 707 عينة PCR فيروس كورونا، و115 عينة لفيروس سى؛ و144 عينة لفيروس بى؛ وتحليل 884 عينة للكشف عن الملاريا.

وتطلق مديرية الصحة قوافل طبية مجانية تستهدف القري والعزب والنجوع الأكثر احتياجا بكافة مراكز محافظة المنيا، ضمن مبادرة «حياة كريمة» للاهتمام بصحة المواطنين.