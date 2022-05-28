بيان هام من «الصحة» بشأن مستجدات كورونا في مصر بعد قليل

تصدر وزارة الصحة والسكان بيانا هاما، بعد قليل، بشأن مستجدات فيروس كورونا في مصر، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها متعلق بالوضع الوبائي لفيروس كورونا، إن هناك انخفاض ملحوظ في أعداد إصابات فيروس كورونا بشكل عام مختلف عن الموجات الأخرى، وارتفاع في معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي وثبات في معدلات الوفيات تصل إلى حالتين في المتوسط الأسبوعي لفيروس كورونا.

ارتفاع طفيف في أعداد إصابات فيروس كورونا

وتابعت الوزارة، أن هناك ارتفاع طفيف في أعداد إصابات فيروس كورونا «لا يذكر» فالمتوسط اليومي وصل إلى تسجيل 8 حالات، قائلة إن سبب الزيادة تغير الفصول وزيادة أعداد مصابي الإنفلونزا الموسمية، لافتة إلى أن 95% من إصابات فيروس كورونا حاليا هي حالات بسيطة فقط، مؤكدة أن لقاحات كورونا لعبت دورا كبيرا جدا في تخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، كما أنها خففت الضغط على المنظومة الصحية التي اربكتها الجائحة في عدد من الدول.

انطلاق حملة طرق الأبواب في 6 محافظات جديدة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان حرص الدولة المصرية في التوسع في عملية التطعيمات والسعي وراء الوصول إلى 70% من تطعيم المواطنين على نهاية الشهر الجاري، وقالت الوزارة إن حملة طرق الأبواب من المقرر أن تنطلق في 6 محافظات جديدة لتطعيم المواطنين المتعثرين في التسجيل على موقع لقاح كورونا أو لديهم بعض التخوفات من اللقاحات لأي سبب.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع التدابير الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس والحرص على ارتداء الكمامات خلال التواجد في الأماكن المزدحمة والبعد عن الزحام وعدم التكدس، كما طمأنت المواطنين باستمرار رفع الوزارة أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى جميع المستشفيات بمحافظات لجمهورية لمتابعة الوضع الوبائي للفيروس.