«الصحة» تعلن الوصول لأعلى معدلات الشفاء من كورونا داخل مستشفيات العزل

كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان متعلقة بالوضع الوبائي عن تسجيل الوزارة أعلى معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وقالت الوزارة إن معدل الشفاء من فيروس كورونا في مصر وصل إلى 93.5%، وهو معدل غير مسبوق منذ انتشار جائحة فيروس كورونا.

%99 من المصابين بفيروس كورونا في مصر إصاباتهم بسيطة

وأضافت الوزارة أن 99% من المواطنين المصابين بفيروس كورونا في مصر إصاباتهم بسيطة في التوقيت الحالي، ومع تغيرات الفصول يكون هناك ارتفاع طفيف بسبب الخلط بين فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد، مشيرة إلى أن المتحور السائد في مصر حتى الآن هو متحور أوميكرون، وهو متحور ليس خطيرا في أعراضه ولكن في سرعة انتشاره، كما لاحظنا خلال الموجة الخامسة والرابعة للجائحة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان سعي الوزارة إلى تحقيق المستهدف من التطعيم خلال الأيام المقبلة، وهو 70% من المواطنين من الفئة العمرية 12 عاما فيما فوق، لافتة إلى حملة طرق الأبواب التي انطلقت خلال الأسبوع الماضي للوصول إلى المستهدف من تطعيم الأطفال في محافظة الجيزة.

استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد داخل المستشفيات

كما أعلنت وزارة الصحة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد داخل المستشفيات للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس، مطمئنة المواطنين بانخفاض الإصابات والوفيات خلال هذه الفترة، ولا صحة لدخول مصر موجة جديد من الفيروس خلال الأيام القليلة المقبلة، وكشفت عن عودة الحياة الطبيعية إلى معظم مستشفيات وزارة الصحة واستقبال كل الحالات المرضية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة لاستقبال كل التساؤلات والاستفسارات من خلال الخط الساخن لها 105 والرد على المواطنين بشأن مستجدات فيروس كورونا من خلال المصادر الرسمية لها.