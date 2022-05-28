«الصحة» توضح فترة حضانة فيروس جدري القرود.. ومتى يصبح المصاب معديًا؟

أرسلت وزارة الصحة والسكان خطابا عاجلا إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، أوضحت فيه فترة حضانة فيروس جدري القرود، وقالت الوزارة إن أعراض جدري القرود شبيها بأعراض الجدري ولكنها أقل حدة، وعن فترة الحضانة، أكدت أن فترة الحضانة طويلة نسبيا من 5 لـ21 يوما لذلك قد ينقل الشخص المصاب العدوي دون قصد.

أماكن انتشار جدري القرود

وأضافت الوزارة في خطابها الذي حصل «الوطن» على نسخه منه، جدري القرود أقل شدة وأقل قابلية للانتشار من الجدري ويتميز بدرجة احتمال عالية للظروف البيئية كما تلعب الأسطح الملوثة دورا مهما في انتشاره، مشيرا إلى أن الشخص المصاب بمرض جدري القرود يكون ناقل للعدوي طالما ظهرت الأعراض عليه.

وعن كيفية انتشار جدري القرود، قالت «الصحة»، يتم من خلال الاتصال الجسدي مع شخص يعانى من الأعراض، ولمس الأشياء الملوثة كالفراش والمناشف والملابس، ومن خلال اللعاب وقطيرات الجهاز التنفسي، وأكدت الوزارة في خطابها أنه في حال الإصابة بمرض جدري القرود يتم التعامل معاه من خلال العزل داخل مستشفيات الحميات وعلاج الأعراض.

الحيوانات الناقلة لمرض جدري القرود

وتابعت الوزارة، ما يزال الناقل الحيواني الرئيسي غير معلوم بالتحديد، ومن المرجح أن تكون القوارض والقرود، مشيرة إلى أنه ينتقل من خلال جروح صغيرة في الجلد عن طريق العض أو الخدش أو الاحتكاك بالحيوانات البرية كالقرود أو أكل لحومها المطهية بشكل غير جيد.

وأوضحت أن أغلب الحالات المصابة بمرض جدري القرود تكون خفيفة وتختفي من تلقاء نفسها ويتعافى المريض خلال أسابيع، مؤكدة أن درجة الخطورة العالية تكون بالنسبة للأطفال والحوامل، وأنه يصعب التعرف على الحالات الطفيفة، لذلك لا بد أن ينتبه الأطباء لأي من علامات الإصابة بمرض جدري القرود والتي من أهمها التهاب الغدد الليمفاوية.