«عبدالغفار» يوجه برفع حالة استعداد المستشفيات الجامعية خلال امتحانات نهاية العام

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، برفع حالة استعداد المستشفيات الجامعية خلال فترة امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر جامعة بنها بالعبور، بحضور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.

وشكر المجلس أسرة جامعة بنها، برئاسة جمال سوسة رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وزير التعليم العالي يؤكد استعداد الجامعات لامتحانات نهاية العام

وأكد وزير التعليم العالي، استعداد كافة الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022، والتأكيد على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات بالحضور، لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

كما أكد الوزير، ضرورة التزام كافة الطلاب بالإجراءات الاحترازية والوقائية طوال فترة تواجدهم بالحرم الجامعي لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022، مشيرًا إلى ضرورة ارتداء الماسك الطبي «الكمامة» والالتزام بالتباعد الاجتماعي وإحضار كافة الأدوات الشخصية والكتابية، فضلًا عن عدم التواجد داخل الحرم الجامعي بعد الانتهاء من أداء الامتحانات، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب وكافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي.

ووجّه الوزير بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 - 2022، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات.

وكلف الوزير بالاستمرار في تقديم نتائج التقييم الدوري لمستوى وعناصر التحديث الشامل لمنظومة التعليم العالي بالجامعات على مستوى اللوائح الدراسية، وتحديث المناهج الدراسية والتحول الرقمي بكافة الجامعات، وتنفيذ الخطط البحثية التي تخدم المجتمع والمُشاركة المجتمعية للجامعات في مشروع حياة كريمة.

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، بأن المجلس استمع إلى عرض قدمه رامي إسكندر نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، حول تدريب أعضاء هيئة التدريس ببعض الجامعات المصرية على نظام إدارة التعلم Thinqi الخاص ببنك المعرفة المصري، تمهيدًا لتطبيقه في بداية العام الدراسي 2022-2023، ووجّه الوزير بتقديم تقرير دوري في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس استمع إلى عرض قدمه كريم عمارة مدير شبكة الجامعات المصرية بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن نظام الاختبارات الإلكترونية بكليات القطاع الصحي بالجامعات الحكومية، ووجّه الوزير بتقديم تقرير دوري بشأن تطبيق الاختبارات الإلكترونية بكليات القطاع الصحي كمرحلة أولى.

مواجهة الفكر المتطرف

وتابع المتحدث الرسمي، أن المجلس استعرض تقريرًا بشأن موقف الجامعات من تنفيذ خطة الوزارة لنشر الأفكار الصحيحة ومواجهة الآثار السلبية للفكر المُتطرف، وذلك تماشيًا مع الجهود التي تبذلها مُختلف مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة الأفكار غير السوية التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري، ووجّه الوزير بضرورة تكثيف جهود كافة الجامعات والمعاهد خلال الفترة المقبلة في جهود توعية طلاب الجامعات في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس وافق في اجتماعه على الآتي:

- المُشاركة في المسابقة الشبابية المُقدمة من برنامج مصر لتنظيم الأسرة، لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان ورفع قدرات الشباب وحثهم على ابتكار الحملات التوعوية المُختلفة، والمبادرات المُجتمعية الرائدة، وذلك بالتعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والمجلس القومي للسكان.

- إنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر، على أن تكون الدراسة بمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المُعتمدة.

- إنشاء المستشفى الجامعي بكلية الطب جامعة بورسعيد، لتكون إضافة جديدة لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

- إدراج الكليات التكنولوجية بالجامعات والكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس، ضمن الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عند التقدم لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

واستعرض المجلس تقريرًا من لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي، بشأن الزيارات الميدانية للكليات والمعاهد التابعة للقطاع، والتي تم بدء الدراسة بها خلال السنوات العشر الأخيرة.

كما استعرض المجلس تقريرًا من لجنة قطاع الدراسات الإعلامية، بشأن الزيارات الميدانية للكليات والمعاهد التابعة للقطاع، والتي تم بدء الدراسة بها خلال السنوات العشر الأخيرة.