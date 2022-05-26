التعليم العالي: جامعات مصر تضع رؤيتها لتغيرات المناخ لطرحها في COP27

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ التغيرات المناخية قضية مهمة، تضعها مصر على أولويات اهتماماتها، لمناقشتها على أجندة مؤتمر التغيرات المناخية COP27، الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، ويعقد في مدينة شرم الشيخ.

مؤتمر COP27

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته في مؤتمر أثر التغيرات المناخية على الاستدامة، بحضور الدكتور محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية، أنّ تدشين المؤتمر من قبل الجامعات الأوروبية، خطوة جيدة تؤكد التعاون والمساهمة من قبل الجامعات لكل التخصصات، موضحا أنّه جرى إنشاء لجنة للتنسيق بين الجامعات، بعضوية أساتذة بمختلف التخصصات، وعلى رأسهم الدكتور محمود محيي الدين، فضلا عن إشراك العديد من الجامعات الأفريقية.

وتابع عبدالغفار، أنّ التغيرات المناخية لها تأثير على الصحة، وهناك عدد من التوصيات سيتم ضمّها لتوصيات اللجنة المشكلة من الجامعات، وورقة العمل التي سيتم طرحها بمؤتمر التغيرات المناخية في نوفمبر المقبل.

مواجهة التغيرات المناخية

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الجامعات تولي اهتماما كبيرا الفترة المقبلة، للمشاركة في قمة التغيرات المناخية، من خلال طرح الرؤى والأفكار التي تسهم في مواجهة التغيرات المناخية.