التعليم العالي تفتتح مؤتمر «الطريق لـCOP27»: نسعى لحياة أفضل للأجيال المقبلة

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، فعاليات مؤتمر «آثار التغيرات المناخية على الاستدامة.. الطريق إلى cop 27»، الذي تنظمه مؤسسة الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمؤسسة الجامعات الأوربية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومي 25 و26 مايو الحالي، بمناسبة استضافة مصر cop27 والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، بحضور كريتسيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، الدكتور محمود هاشم، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، وعبر الفيديو كونفرانس، الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ورائد المناخ المصري لقمة cop27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية.

تغير المناخ

فى بداية كلمته التي ألقاها بمناسبة هذا الحدث، نقل الوزير تحيات رئيس مجلس الوزراء للحضور، ولضيوف المؤتمر من الدول الشقيقة والصديقة، وتأكيده على دعمه للقضية المهمة التي يناقشها المؤتمر، مثمنًا المشاركة الكبيرة من الأساتذة والعلماء والخبراء الأكاديميين، والمؤسسات البحثية الوطنية والدولية، والتي تعكس إدراك ووعي المجتمع الأكاديمي بكل روافده بأهمية قضية التغيرات المناخية.

خارطة طريق واضحة للحفاظ على كوكب الأرض

وأكد الوزير أهمية المؤتمر الذى يناقش العلاقة بين التغيرات المناخية واستدامة التنمية، ويستهدف الوصول إلى خارطة طريق واضحة تحافظ على الاستدامة لحياة أفضل للأجيال المقبلة، مشيرًا إلى أنّ هذا الحدث يأتي قبل شهور قليلة من استضافة مصر لحدث دولي كبير وهو الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويسعى لتوحيد جهود العالم في مواجهة آثار تغير المناخ وتداعياتها وبحث سبل مواجهتها والتكيف معها وتجنب آثارها السلبية.

الانبعاثات الكربونية

ولفت عبدالغفار، إلى الموقف المصري وركائزه تجاه قضايا التغيرات المناخية، والذي أعرب عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته فى الدورة السابقة لهذا المؤتمر، التي استضافتها مدينة جلاسجو الإسكتلندية في نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أنّ مصر من الدول التي تتأثر بآثار التغيرات المناخية بشكل كبير رغم عدم كونها من الدول المُتسببة في الانبعاثات الكربونية، ما يُبرز خطورة التحديات التي تواجه دول العالم وخاصة الدول النامية في هذا الملف.

وأكد عبدالغفار، توحيد جوانب تعامل المؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية مع تغير المناخ في استراتيجية واحدة لتكون مرجعًا للتخطيط العام لكل قطاعات الدولة فى قضايا المناخ، مشيرًا إلى تشكيل لجنة الخبراء بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي عقدت اجتماعها الأول بمشاركة الجامعات والمراكز البحثية المصرية؛ بهدف توحيد المبادرات والجهود التى تقوم بها والتنسيق بين الفعاليات التي يتم تنفيذها والوصول إلى ورقة عمل مُشتركة لتقديمها خلال مؤتمر cop27.

ولفت إلى أهمية نشر الوعي المجتمعي بخصوص قضايا تغيرات المناخ، وتعميم التجارب الناجحة والاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية التي تقوم بها الجامعات والمراكز البحثية المصرية للحد من آثار تغيرات المناخ في كافة مناحي الحياة، مؤكدًا أنّ هذه المناقشات ستكون بمثابة خطوات تحضيرية جيدة على الطريق إلى COP27.

وفى نهاية كلمته، أعرب الوزير عن شكره لمؤسسة الجامعات الأوروبية لاستضافتها لهذا الحدث وحسن تنظيمه، متمنيًا النجاح للمؤتمر، وأن تثمر الجلسات عن نتائج وتوصيات إيجابية، وتساهم في توفير بيئة نجاح وتميز لمؤتمر COP27.

أهداف التنمية المُستدامة

وأكد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي، دعم الاتحاد الأوروبي لخطة أهداف التنمية المُستدامة التي تنفذها الدولة المصرية، ودعمها في استضافة مؤتمر الأطراف 27، لما تمثله قضايا تغيرات المناخ من تأثيرات على البيئة والموارد الطبيعية، وأكد تقديم الدعم للدول الإفريقية فى هذه القضية المهمة.

وأشار إلى تداعياتها على قضايا الغذاء والبيئة والأمن القومي، مؤكدًا تقديم الدعم للبحث العلمي في مجال قضايا تغيرات المناخ من خلال البرامج التي يمولها الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنّ تغيرات المناخ تأتي على رأس أولويات قضايا التعاون مع أفريقيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وفي كلمته عبر الفيديو كونفرانس، أشار الدكتور محمود محيي الدين، إلى أهمية دور المجتمع العلمي الأكاديمي في خدمة قضايا تغيرات المناخ، معربًا عن تقديره لدعوته للمشاركة في المؤتمر وبحث ما يمكن القيام به للمُساهمة في قضية تغيرات المناخ وتأثيرها على التنمية المُستدامة، مشيرًا لأهمية التعاون بين مؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الحكومية والخاصة لتقديم حلول متميزة، وتعظيم قدرات الدولة المصرية للتعامل مع هذه القضية.

تحديات بيئية واقتصادية

وأشار الدكتور محيي الدين، إلى خطورة الفترة الزمنية الراهنة التى يمر بها العالم والتي فرضت تحديات بيئية واقتصادية على الجميع منها؛ جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية وأزمات الطاقة، وضرورة تكاتف المنظمات الدولية لإيجاد حلول للتعامل معها، منوها لضرورة أن يتجاوز مفهوم الاستدامة اليوم تغيرات المناخ والتخفيف منها ليشمل أيضًا التكيف، ووضع حلول موضوعية لا تؤثر بالسلب على باقي أهداف التنمية المُستدامة وعلى أوضاع الدول النامية وظروفها الاقتصادية، وكذلك بحث الأبعاد التطبيقية لتنفيذ الحلول المطروحة على أرض الواقع، ونقلها لمرحلة التنفيذ العملى.

من جانبه، قدم الدكتور محمود هاشم، أستاذ الكيمياء الضوئية بجامعة القاهرة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والحضور.

وأشار هاشم في كلمته، إلى أنّ تنظيم المؤتمر يأتي إيمانًا بقضية تغيرات المناخ، التي تعد أكبر القضايا البيئية التي تواجه العالم في يومنا، ويعد المؤتمر فرصة لتبادل الآراء والخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات في الأبحاث العلمية ذات الصلة، ووضعها أمام المعنيين من الجهات الحكومية وصناع القرار والمجتمع المدني ورجال الاقتصاد والأعمال، لوضع تصورات وحلول للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، معربا عن تطلعه لأن تكون نتائج المؤتمر وتوصياته ذات انعكاس إيجابي على الاستراتيجية الوطنية لتغيرات المناخ 2050، وتحقق آمال وتطلعات مصر في الوفاء بالتزاماتها نحو هذه القضية.

ؤكدًا على تقديم مؤسسة الجامعات الأوروبية كافة الإمكانيات ليس فقط من أجل إنجاح المؤتمر المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، ولكن بتقديم التطبيقات العلمية والعملية للتغلب على آثار التغيرات البيئية واستهداف الوصول الى خارطة طريق واضحة تحافظ على الاستدامة لحياة أفضل للأجيال القادمة. شارك فى المؤتمر عدد كبير من الخبراء والعلماء الأكاديمين، وعدد من ممثلي وزارات البيئة والنقل والشباب.