«عبد الغفار» يوجه بإنشاء مركز للبحث العلمي داخل مستشفى أورام دار السلام

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بإنشاء مركز للبحث العلمي داخل مستشفى أورام دار السلام «هرمل سابق»، بما يساهم في تطوير الممارسات الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير لمستشفى أورام دار السلام «هرمل سابق»، اليوم السبت، لمتابعة أعمال التطوير بالمستشفى، والاطمئنان على سير العمل، حرصا على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، وذلك بحضور الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة ريم عماد، مدير المستشفى.

وجه الوزير خلال جولته بالعمل خلال الفترة المقبلة، على إدراج الخدمات الطبية الخاصة بتشخيص وعلاج مختلف تخصصات الأورام، ضمن خطة عمل المستشفى، ليصبح قبلة لعلاج مرضى الأورام في مصر والشرق الأوسط.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد خلال جولته أقسام المستشفى المختلفة، واستمع إلى خطط التطوير ورفع الطاقة الاستيعابية الخاصة بكل قسم، حرص على تقديم رعاية طبية متميزة لجميع المرضى المترددين على المستشفى.

إنشاء «عيادة تشخيص اليوم الواحد»

وأضاف «عبدالغفار»، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل بشأن إنشاء «عيادة تشخيص اليوم الواحد»، والتي من المقرر إنشاؤها خلال الفترة المقبلة ضمن اتفاقية بين الوزارة والمركز القومي للأورام بفرنسا (Gustave Roussy)، لتصبح الأولى في مصر لتشخيص أورام الثدي خلال 8 ساعات فقط، كما تفقد الوزير معمل الباثولوجي الخاص بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والحاصل على الاعتماد من كلية علم الأمراض الأمريكية "CAP" خلال شهر مارس الماضي، والذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة وفق للمعايير العالمية، ليصبح المعمل الوحيد المعتمد في مصر.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير استمع إلى خطة التوسع في قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسيدات، خاصةً بعد العمليات الجراحية، فضل عن استماعه لخطة تدريب الفرق الطبية في مختلف التخصصات ومجالات مكافحة العدوى وسلامة المرضى ومتطلبات ومعايير الجودة، لافت إلى اعتماد المستشفى كأحد مراكز التدريب التابعة لبرنامج الزمالة المصرية في 9 تخصصات تشمل (جراحة الأورام، طب الأورام، الباثولوجي، التصوير الطبي للمرأة، أورام الدم، الأشعة، التخدير، الرعاية المركزة).

الوزير يؤكد على حق المريض في الحصول على خدمات عالية الجودة

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير حرص خلال جولته، على التحدث مع المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من تلقيهم أفضل رعاية صحية، مؤكدا على حق المريض في الحصول على خدمات ذات جودة عالية، من خلال فرق طبية مؤهلة، وباستخدام الأجهزة الحديثة وفق للمعايير العالمية للجودة.

جدير بالذكر أن الوزير قام بتكريم عدد من أعضاء الفريق الطبي المتميزين، ومن كان لهم دور في حصول معمل الباثولوجي على الاعتماد، وذلك تقدير لجهودهم الدائمة، موجه الشكر لهم على عملهم الدؤوب.