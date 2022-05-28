ما هي عملة لونا Luna الجديدة؟.. سعرها قفز 4500% مع بداية التداول

يستمر سوق العملات المشفرة في النمو من حيث القيمة السوقة وعدد العملات الجديدة رغم الخسائر التي تكبدها في الفترة الأخيرة، ويستقبل السوق بشكل مستمر عدد هائل من العملات الجديدة التابعة لمشاريع وشركات تعمل في هذا المجال، ومع طرح أحدث العملات يبرز سؤال ما هي عملة لونا LUNA التي ظهرت مؤخراً؟.

من بين العملات المشفرة، عملة لونا الجديدة، وهي بمثابة مشروع إنقاذ لعملة LUNA الرقمية التي انهارت في الفترة الأخيرة، وفقدت نحو 99% من قيمتها السوقية في أيام، وفقاً لـ«coinmarketcap».

إدراج عملة لونا الجديدة «LUNA 2.0» للتداول

وكشفت منصة «BYBIT» اليوم السبت، عن إدراج عملة لونا الجديدة LUNA 2.0 الرقمية، للتداول بسعر 0.5 دولار، وشهدت العملة ارتفاعات كبيرة وصلت إلى 4500%، ويتغير سعر العملة بشكل ملحوظ، وسط حالة من عدم الاستقرار بين المستثمرين على الاحتفاظ بالعملة من عدمه.

ماهي عملة لونا Luna الجديدة؟ اعرف السعر

في الوقت الحالي تتداول عملة لونا الجديدة عند مستوى 6.5 دولار، بعد أن سجلت مستوى 30 دولارًا في وقت سابق من التداول.

وظل العديد من المنصات التي تعمل في مجال تداول العملات المشفرة معلقين التداول على عملة LUNA الجديدة بشكل مؤقت.

خسائر القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة

وخسرت القيمة السوقية للعملات المشفرة 2.5% خلال اليوم، لتتراجع عند مستوى 1.23 تريليون دولار خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لـ«coinmarketcap».

تراجع عملة البيتكوين لأدنى مستوى عند 29 ألف دولار

انخفضت علمة البيتكوين العملة الرقمية الأشهر في العالم، بنحو 0.85% في الـ24 ساعة الأخيرة، لتظل تتداول تحت مستوى 30 ألف دولار مسجلة 28.9 ألف دولار.