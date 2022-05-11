عملة لونا الرقمية تفقد 96% من قيمتها السوقية

فقدت عملة لونا الرقمية LUNA، ما يقرب من 96% من قيمتها السوقية في الأيام السبعة الماضية، بعد تراجعها لليوم الثالث على التوالي، لتصل إلى مستويات متدنية قرب 2 دولار، بالتزامن مع انهيار عملة تيرا UST المرتبطة بها.

تراجع عملة لونا

وتراجعت عملة لونا الرقمية خلال تعاملات اليوم، بأكثر من 91% لتسجل نحو 2.3 دولار لتنخفض قميتها السوقية 2.16 مليار دولار، لتحتل المرتبة 32 ضمن ترتيب العملات الرقمية الأشهر من حيث القيمة السوقية، وفقاً لـcoinmarketcap.

سوق العملات

وجاء انهيار العملة الرقمية لونا مع تراجعات قوية في سوق العملات المستقرة، وتلك العملات معروف أنها عملات مرتبطة بالدولار الأمريكي تعادل الوحدة الواحدة من العملات المستقرة واحد دولار.

بداية موجة الخسائر

وبدأت موجة الخسائر الإثنين الماضي، حينما هوت عملة تيرا لونا من أعلى مستويات عند 65 دولار، هبوطاً إلى مستويات 4 دولارات.

علمة تيرا يو إس تتراجع إلى 26 سنتا

وانخفض سعر TerraUSD، أو UST، إلى ما يصل إلى 26 سنتًا، تهدف العملة المستقرة المزعومة إلى الحفاظ على ارتباط 1 إلى 1 بالدولار الأمريكي وتم تداولها في آخر مرة عند حوالي 46 سنتًا، وفقًا لبيانات Coin Metrics.

عملة لونا هي أهم وأكبر المشاريع التي تعمل على البلوكتشين، وتأتي في المركز الثالث بعد البيتكوين والإثيريوم من حيث مصادر الدخل التي تم جمعها وتحقق نحو 13 مليون دولار من الرسوم سنويا.

وتعود فكرة مشروع عملة لونا إلى دانيال شين، ودو كوون اللذين قاما بتأسيس مشروع تيرا في عام 2018.

تراجع البيتكوين

وتراجعت عملة البيتكوين خلال تعاملات اليوم إلى ما دون مستوى 30 ألف دولار، لتكون المرة الثانية التي تتراجع فيها العملة تحت مستوى 30 ألف دولار خلال الأسبوع الجاري.