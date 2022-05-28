«الفقي» يعلن خطة لتطوير قصر ثقافة سوهاج بتكلفة 106 ملايين جنيه

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن تخصيص مبلغ 106 ملايين جنيه، بالتعاون مع وزارة الثقافة، لتطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة سوهاج، ليظهر بالشكل الحضاري اللائق أمام الزائرين من داخل المحافظة وخارجها، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم وتطوير قطاع الثقافة.

نقل العاملين بقصر ثقافة سوهاج مؤقتاً

وعقد محافظ سوهاج اجتماعاً موسعاً اليوم السبت، بحضور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، وجلال أبو الدهب، مدير عام ثقافة سوهاج، ووكلاء وزارات الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والصحة، لعرض موقف بعض المواقع المقترح نقل العاملين بقصر ثقافة سوهاج إليها خلال فترة أعمال الصيانة والتطوير.

رفع كفاءة قصر ثقافة سوهاج

من جانبه، توجه مدير عام ثقافة سوهاج بالشكر والتقدير لمحافظ سوهاج على اهتمامه بقطاع الثقافة، وما بذله من مجهودات لتوفير الاعتماد المالي المطلوب لتطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة سوهاج، مشيراً إلى أن الأعمال تشمل تطوير مسرح القصر، وقصر ثقافة الطفل، وإحلال وتجديد جميع شبكات المرافق، بالإضافة إلى أعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع العام للقصر.

تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن تخصيص مبلغ 106 ملايين جنيه، بالتعاون مع وزارة الثقافة، لتطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة سوهاج، ليظهر بالشكل الحضاري اللائق أمام الزائرين من داخل المحافظة وخارجها، وذلك في إطار خطة المحافظة؛ لدعم وتطوير قطاع الثقافة.

ووجه محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، مدير عام فرع ثقافة سوهاج باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وسرعة تسليم الموقع للشركة المنفذة للبدء في الأعمال.