الطقس في سوهاج اليوم.. هبوب رياح محملة بالأتربة والعظمى تسجل 37 درجة

تشهد محافظة سوهاج، اليوم السبت، ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدلا ليلا.

وتسجل درجات الحرارة بمحافظة سوهاج اليوم للعظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 22، وسط توقعات بهبوب رياح محملة بالأتربة على فترات متقطعة من اليوم، مع سطوع الشمس معظم فترات النهار وتصل ذروتها فترة الظهيرة.

درجات الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، تسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة والوجة البحري حتى جنوب البلاد، إذ من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 37 درجة مئوية نهارا، و23 درجة مئوية ليلا، وتكون الأجواء حارة على السواحل الشمالية نهارا ولطيفة ليلا، مع احتمالية هبوب رياح على فترات متقطعة من النهار كلما اقتربنا من السواحل الشمالية.

تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان

كما تزداد فترات سطوع الشمس، ومن ثم يزيد الإحساس بدرجة الحرارة، وذلك لتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان، الذي يعمل على رفع درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة اعتبارا من اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حارة على السواحل الشمالية. وتستمر هذه الموجة خلال الأسبوع لتكون ذروة الارتفاع يومي الأحد والاثنين.

نصائح هيئة الأرصاد الجوية

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة خلال فترة الظهيرة، فضلا عن الإكثار من شرب المياه وتناول المشروبات الباردة، لتفادي تداعيات ارتفاع درجات الحرارة.