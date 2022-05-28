ارتفاع حالات الإصابة بجدري القرود.. وباحثة: لن يصبح مثل كورونا

سجلت نحو 20 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود إصابات بالفيروس، مع وجود أكثر من 200 حالة ما بين مؤكدة أو مشتبه بها معظمها في أوروبا.

ويثير التفشي انزعاج الكثير من الدول، لأن جدري القرود، الذي ينتشر من خلال الاتصال الوثيق، وتم اكتشافه لأول مرة في القردة، يظهر غالباً في غرب أفريقيا ووسطها، ونادراً ما ينتشر في أماكن أخرى.

وقالت مديرة الأبحاث والدواء واللقاح في قسم الصيدلة بمستشفى جامعة تكساس الأمريكية، الباحثة والطبيبة من أصول لبنانية هالة غصن، إن فيروس جدري القرود لن يتحول إلى جائحة عالمية مثل فيروس كورونا، في تصريحات مطمئنة بخصوص المرض الذي أثار قلقاً واسعاً وفقاً لشبكة سكاى نيوز.

باحثة لبنانية: انتشار عدوى جدري القرود بعد انتشار الأعراض

وأرجعت غصن ذلك لأسباب عدة؛ أبرزها: الخبرة التي باتت لدينا في التعامل مع الأوبئة من حيث الوقاية والعلاج، كما أن انتشار عدوى الفيروس يأتي بعد ظهور الأعراض، بينما تميز فيروس كورونا بانتقال العدوى قبل ظهور الأعراض.

وجزمت غصن بأن جدري القرود ليس مرضاً سريع الانتشار مثل كوفيد 19، وقالت: «هناك معلومات كافية عن هذا الفيروس، الجدري اختفى القرن الماضي، وهناك جاهزية تامة في الوقت الحالي لمراقبة جدري القرود بسبب تشابهه مع الجدري، مشيرة إلى توافر لقاحات وأدوية تساعد في الوقاية وعلاج المرضى.

وأوضحت أن هذه اللقاحات لم تكن متاحة للعامة، بعد وقف التطعيم بها في أعقاب استئصال مرض الجدري من العالم.

روسيا تتهم الولايات المتحدة بنشر جدري القرود

واتهمت روسيا، أمس، الولايات المتحدة بنشر جدري القرود حول العالم، مطالبة بالتحقيق في عمل مختبرات بيولوجية تابعة لواشنطن.

وطالبت وزارة الدفاع الروسية بالتحقيق في عمل 4 مختبرات بيولوجية أمريكية على الأقل تنشط في نيجيريا.

وقال إيجور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية في الجيش الروسي، وفقاً لوسائل إعلام روسية، إن هناك ما لا يقل عن 4 مختبرات بيولوجية تابعة لواشنطن في نيجيريا.