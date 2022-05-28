كلب يهاجم طفلاً ويقتطع أجزاء من وجهه أمام المارة في بورسعيد 

هاجم كلب ضخم طفلاً لم يتجاوز الخامسة من عمره، وعقره في وجهه عدة مرات، مما أدى إلى اقتطاع أجزاء من وجه الطفل، وذلك مساء اليوم السبت، أثناء تواجد الطفل بجوار «حديقة التاريخ»، المطلة على الممشى السياحي في نطاق حي الشرق بمدينو بورسعيد.

إخطار مدير أمن بورسعيد بهجوم كلب على طفل

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوصول «مروان حامد سالم سالم»، طفل عمره 5 سنوات، إلى مستشفى السلام بورسعيد، التابعة للتأمين الصحي الشامل، مصاباً بجروح قطعية في الوجه وفي حالة سيئة، بعد أن هاجمه كلب كبير الحجم، واقتطع أجزاء من وجهه.

وعلى الفور نقل الطاقم الطبي الطفل إلى غرفة العناية المركزة في محاولات جاهدة لإنقاذ حياته، تحت إشراف الدكتور مصطفى شعبان، رئيس هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد.

تحريات لمعرفة ملابسات عقر الكلب للطفل

وتحرك على الفور رجال البحث الجنائي وقسم شرطة مباحث الشرق إلى مكان الواقعة، لمعرفة ملابسات عقر الكلب للطفل، وإذا كان كلب ضال أم أنه يتبع لأحد الأشخاص وتركه صاحبه بدون كمامة واقية لحماية المواطنين.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

انتشار ظاهرة الكلاب الشرسة في شوارع بورسعيد

من جانب آخر، طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي رجال الأمن بالتصدي لظاهرة انتشار الكلاب الشرسة، التي يسير بها أصحابها وسط المارة، دون وسائل حماية، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، كما يستخدمها بعض الشباب للتحرش بالفتيات من أجل ان يسمعوا صوتهن يصرخن من الخوف، على حد وصف عدد من رواد موقع «فيسبوك» في بورسعيد

بينما دعا آخرون من أبناء مدينة بورسعيد أصحاب الكلاب إلى تبني إحدى الأسر الفقيرة أو أحد الأيتام، بدلاً من إنفاق آلاف الجنيهات على الكلاب.