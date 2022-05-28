تحسن حالة 25 مواطنا عقرهم كلب مسعور بطوخ.. ووضع السم لاصطياده

أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة في محافظة القليوبية، تحسن حالة مصابي واقعة عقر كلب مسعور في قرية كفر منصور بطوخ، مشيرا إلى أن مستشفى طوخ المركزي استقبل 25 شخصًا أصيبوا إثر عقر كلب مسعور.

تقديم المصل للمصابين

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه جرى تقديم كل الإسعافات الأولية لجميع المصابين وأخذ المصل، وجرى استكمال إجراءات تناولهم المصل بمستشفى حميات بنها، وجرى إخطار الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على حياة الأهالي، حيت انتقلت لجنة ووضع سم الكلاب في منطقة مهجورة أكد المواطنين تواجد الكلاب بها.

كلب مسعور

وأوضح وكيل وزارة الصحة، استقبال المواطنين المصابين بمستشفى طوخ، وصرحوا بأنهم تعرضوا لعقر كلب مسعور، وجرى إبلاغ الطب البيطري لإعداد حملات لضبط الكلب وانتقلت الحملة وبدأت اعمال اصطياد الكلب والمبادئ الضالة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا عن كلب مسعور عقر عددا من الأشخاص بطوخ في محافظة القليوبية، وجرى انتقالهم للمستشفى واتخاذ اللازم حيالهم.

فيما تم تحرير محضر إثبات حالة من الادارة البيطرية في طوخ، بتكليف من وكيل وزارة الطب البيطري في القليوبية، وتضمن المحضر عقد اجتماع مشترك يضم كلا من الدكتور مصطفى كامل محمد مدير الإدارة البيطرية في طوخ، والدكتورة إيمان سعد حسن من الوحدة البيطرية في قرية كوم الأطرون، ورضا أحمد مدير إدارة المتابعة بالوحدة المحلية، واثنين اخرين من الإدارة البيطرية.

وتوجهت اللجنة إلى قريتي كفر منصور وكوم الأطرون لسؤال الأهالي والمواطنين عن تواجد الكلاب الضالة، وكذلك مكان تواجد الكلب الذي عقر المواطنين، حيث أكد الأهالي في القريتين بتواجده في أحد المنازل المهجورة بناحية قرية كفر منصور، وعندما توجهت اللجنة إلى البيت لم تعثر على الكلب، ووضعت طعما به مادة سامة بعد أن أخبر الأهالي بأن الكلاب تتواجد في فترة الليل.