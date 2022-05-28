وفاة طفل في حريق داخل منزل أسرته بالمنيرة.. مشترك كهربائي السبب

لقي طفل مصرعه إثر حريق شب في عقار بالمنيرة الغربية، وتبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أنَّ الوفاة ناتجة عن اختناق الطفل بالأدخنة عقب نشوب حريق مروع داخل شقة أسرته كان سببه ماس كهربائي.

حريق في مشترك كهربائي

أوضحت تحريات المباحث التي أعدها المقدم محمد أدريس رئيس المباحث أن مالك الشقة عثر على جثمان نجله متفحم من جراء الـ حريق وبسؤال والدي الطفل وهما الأب سائق 37 عامًا ووالدته ربه منزل 35 سنة قررا أنهما فوجئا بنشوب حريق في مشترك كهربائي وأنهما لم يتمكنا من إنقاذ طفلهما المتوفي.

خبراء الأدلة الجنائية

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف على الطفل المتوفى لبيان أسباب وفاته وانتدبت خبراء الأدلة الجنائية للمعاينة وتحديد أسباب الحادث وموافاة النيابة بتلك التقارير الفنية عقب الانتهاء منها.