رئيس المركز الكاثوليكي المصري: علاقتنا مع الفنانين مفيهاش أي مصالح

قال الأب بطرس دانيا رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، إنّ الفنانين والوسط الإعلامي والثقافي يحبون المشاركة في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، مشيرًا إلى أنّ لجنة الاختيار تختار الشخصيات التي تحصل على التكريم، وفي نسخة هذا العام جرى تكريم الفنانة سمير أحمد، والدكتورة درية شرف الدين والفنان محمد صبحي والفنان هاني شاكر.

الفنان المكرّم لا يشترط أن يكون سوبر ستار

وأضاف دانيال، في لقاء ببرنامج السفيرة عزيزة، على قناة DMC، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت: «لا نشترط أن يكون الفنان الحاصل على التكريم او الجائزة سوبر ستار، لأن كل فنان مهم، وقد نكرم فنانا أدواره قليلة، وحتى لو اعترض بعض الأشخاص، إلا أننا في المركز الكاثوليكي نكون راضين عن هذا الأمر، كما نكرم بعض الفنانين الذين يعانون من ظروف صحية سيئة، مثل الفنان محمد أبو الحسن الذي أصرّ على الحضور رغم مرضه، وعلاقتنا مع الفنانين مبنية على المحبة الحقيقية، ومفيهاش أي مصالح».

وتابع رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، أن المهرجان يعرض الأعمال المصرية فقط، وقد يعرض أعمالا عربية بداية من الدورة المقبلة، لأن الفن والدين يقربان الشعوب من بعض.

اهتمامات موسيقية للأب بطرس دانيال

وأشار، إلى أنّه عازف بيانو لديه كورال كبير أحيا القداس الرسمي والتقى قداسة البابا تواضروس: «في كل عام نحيي احتفالات الكريسماس التي يحضرها شخصيات سياسية ووزراء وسفراء وأشخاص من أطياف المجتمع كافة، وساعات حد يقولنا أنا مسلمة ومحجبة، فبنقول مفيش الكلام ده، مش بنفرق بين حد».