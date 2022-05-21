تكريم خاص لـ محمد صبحي بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما بعد غد

يكرم المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته رقم 70 محمد صبحي تكريمًا خاصًا بعد غد الاثنين، في تمام الساعة 7 مساءً بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بوسط البلد، إذ سيتم منحه جائزة «الأب يوسف مظلوم» بإجماع اللجنة العليا للمهرجان الذي توافق دورته الحالية مرور 70 عاماً على تأسيس المركز وبداية مهرجانه السنوي.

محمد صبحي كان من المفترض تكريمه خلال حفل الافتتاح ولكن نظرًا لعرض مسرحيته «نجوم الظهر» التي يقوم فيها بدور البطولة إلى جانب إخراجها، فقد تعذر حضوره يوم الافتتاح وتقرر تحديد يوم خاص لتكريمه ضمن فعاليات المهرجان بحضور كل وسائل الإعلام وجمهور المهرجان.

تفاصيل مسرحية نجوم الضهر

مسرحية نجوم الظهر حققت أعلى نسبة إيرادات خلال موسم العيد مقارنة بكل المسارح والمسرحيات المعروضة في موسم عيد الفطر، وتستمر عروض المسرحية خلال الأسابيع المقبلة بنجاح كبير، تزامنًا مع بروفات جديدة لعدد من المسرحيات التي يعدها النجم محمد صبحي لاستكمال مشروع «المسرح للجميع».

أبطال مسرحية نجوم الضهر

«نجوم الظهر» كتبها ويقوم ببطولتها وإخراجها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوي، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبدالله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان.

ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة «استوديو الممثل» وهم: سميرة عبدالعزيز وجيهان قمري وعبدالرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وإنجيلكا وليلى فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.