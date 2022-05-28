سميرة أحمد تهدي جائزة المهرجان الكاثوليكي لسمير صبري.. وتكشف كواليس آخر مكالمة معه

أعربت الفنانة القديرة سميرة أحمد عن سعادتها البالغة، وذلك لتكريمها من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، وحصولها في حفل الختام على جائزة الريادة السينمائية.

سميرة أحمد تشكر المهرجان الكاثوليكي لمنحها الجائزة

وقالت سميرة أحمد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ان هذا التكريم عزيز وغال جدا وسظل وأعتز به جدا، وأشكر القائمين على المهرجان على منحي هذه الجائزة المهمة التي تمثل قيمة وإضافة لمشواري الفني.

واستطردت: «أهدي التكريم لصديقي الفنان الراحل سمير صبري لأنه يستحقه، وكان المفروض أن يكون معي ويتسلم هو أيضا جائزة الريادة السينمائية لأنه رائد حقيقي للسينما والفن، والفن المصري خسر قيمة كبيرة، واتفقنا على الذهاب سويا ولكن القدر لم يمهله».

سميرة أحمد تكشف أخر مقابلة لسمير صبري قبل وفاته

وكشفت سميرة أحمد عن كواليس آخر مكالمة جمعتها بالفنان الراحل سمير صبري قائلة: «كان معي في النادي قبل الوفاة بيوم ووقتها اتفقت معه على أن يأتي معي التكريم ونتقابل أمام بيتي الساعة السابعة مساء، وبالفعل هو وافق واتصلت بالأب بطرس دانيال وأخبرته بما حدث، وبالفعل الأب بطرس اتصل بسمير صبري وأبدى ترحابه الشديد وسعادته لحضوره حفل الافتتاح والتكريم فيه، والحقيقة أنني لم أشعر للحظة واحدة أن سمير سيفارقنا ويموت وهو أيضا لم يكن يشعر بذلك، وكان في قمة النشاط والإقبال على الحياة».

جوائز مهرجان الكاثوليكي

وحصلت حنان سليمان وجميلة عوض على شهادة الإبداع عن فيلم «المحكمة»، الذي عرض خلال الفترة الماضية في جميع دور العرض بمصر.

وحصل فتحي عبد الوهاب على شهادة الإبداع الفني ولكنه اعتذر عن الحضور، وحصلت مي الغيطي على شهادة الإبداع عن فيلم ريتسا واعتذرت عن الحضور بسبب تواجدها خارج مصر وتسلمها بالنيابة عنها والدها الإعلامي محمد الغيطي.