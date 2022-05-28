«الكفن» ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة من «آل شوشة» بسوهاج

أناب اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم السبت، اللواء ضياء الدين أبو العزم، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، لحضور مراسم الصلح بين أبناء عمومة من عائلة «آل شوشة»، في قرية «إدفا»، التابعة لمركز سوهاج، بحضور اللواء مصطفى محمد، حكمدار مديرية أمن سوهاج، واللواء أحمد عزيز، مساعد مدير أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث مديرية أمن سوهاج، والنائب حاتم مبارك، والنائب أحمد عواجة، والنائب أحمد نشأت منصور، أعضاء مجلس النواب، والمستشار حمودة سيد محمود، رئيس لجنة المصالحات بمركز سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وعمد ومشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.

حرص أبناء القرية على لم الشمل

ونقل السكرتير العام المساعد تحيات وتقدير محافظ سوهاج لطرفي الصلح من أبناء العمومة، ولجنة المصالحات ورجال الأمن، وكل من ساهم ولو بكلمة طيبة في إتمام الصلح، داعياً إلى نبذ العنف، والوقوف صفاً واحداً لمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة، مشيراً إلى أن حضوره الصلح اليوم يُعد الثاني في أقل من أسبوع بقرية «إدفا»، وهذا وإن دل فيدل على وعي وحرص أبناء وأهالي القرية وسعيهم إلى لم الشمل، وطرح العنف والخلافات جانباً، متمنيا القضاء على جميع الخلافات والمشاحنات، لتكون سوهاج نموذجاً في إنهاء الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية.

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وقد تمت مراسم الصلح بين العائلتين اليوم، بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، بنظام القودة «الكفن»، وأدوا جميعًا قسم الصلح، وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور.