استشاري نقل دولي: القطار السريع بمثابة قناة سويس جديدة تسير على قضبان

قال الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والنقل الدولي، إن توقيع عقدا مع شركة «سيمنز» العالمية، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي 3 خطوط يبلغ طولها حوالى 2000 كم على مستوى الجمهورية يعد أكبر أنجاز تقوم به الشركة ولسكك حديد مصر، حيث أن إضافة 2000 كيلو متر دفعة واحدة يعتبر قناة سويس جديدة تسير على قضبان: «الخط الأول هيكون العين السخنة العلمين مطروح»

ساعة واحدة من القاهرة للإسكندرية

وأضاف «نبيل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن سرعة القطار 250 كم في الساعة، وسيكون الوقت المستغرق من القاهرة إلى الإسكندرية أقل من ساعة، ومن القاهرة إلى الأقصر أقل من 4 ساعات.

واستطرد «نبيل»: «فيه فرق ووفر كبير جدا في أزمنة الرحلات وسهولة في الوصول مع خطط الإنتاج، وبيتماشى مع خطط الدولة على التنمية والإنتاج والاقتصاد المصري ككل، وفيه بعد زمني بين الشمال والجنوب وهيتلاشى تماما عبر تلك القطارات، وستقرب مراكز الإنتاج والتوزيع خاصة لقطارات البضائع».

توفيرا للوقت وزيادة التنمية

وأوضح «نبيل» أن القطارات الجديدة ستوفر في الوقت وتحد من التلوث، وهو ما سيزيد من التنمية في المحافظات الأخرى مترامية الأطراف كالجنوب والشرق في سيناء والغرب بمرسي مطروح، وسيكون منافسا لخطوط الطيران الداخلية المختلفة: «فيه مميزات رهيبة جدا، ومعامل الأمان عالي لأنه بيتم مراعاة كافة عوامل الأمان».

وتابع «نبيل»: «هناك احتياطات كبرى خدناها في المشروع بالجزء الهندسي غير مسبوق، وستكون منظومة القطارات الجديدة مكملة لمظومة القطارات الحالية».