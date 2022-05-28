عاجل.. ألمانيا: قطارات «سيمنز» ستوفر سفرا سريعا وغير مرهق للمصريين

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز، بأن يشعر المواطن المصري بالراحة خلال تنقله بمنظومة القطار الكهربائي السريع، الذي شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، مراسم توقيع منظومة إنشائه، مع شركة سيمنز الألمانية.

وأضاف المستشار الألماني، في كلمة مسجلة له عرضت خلال مراسم التوقيع، ونشرتها رئاسة الجمهورية في فيديو صادر عنها عبر صفحتها على موقع «يوتيوب» منذ قليل، أنه قبل 110 أعوام سافر الكاتب الألماني المعروفة توماس مان، إلى دافوس، حيث يتواجد وقت تسجيل الفيديو، واختار «توماس» أن يسافر بالقطار، ووصف حال هذه الرحلة في روايته «الجبل السحري»، وقال: «تطلعت إلى الخارج، وشق القطار طريقه متمعجاً على طول الممر الضيق، وكان بوسعي رؤية العربات الأمامية، والمحرك المرهق يلفظ كتلاً ضخمة من الدخان البني، والأسود، والمخضر».

شولتز: قطارات مصر في القرن الحادي والعشرين ستكون مختلفة تماما

وأضاف المستشار الألماني: «ثمة أمر أكيد، أن قطارات مصر في القرن الحادي والعشرين ستكون مختلفة الشكل تماما؛ فلن يكون هناك كتل ضخمة من الدخان، ولن يشعر الركاب أن القطارات مرهقة بالمشقة خلال السفر».

وتابع: «السفر بالقطارات في مصر سيكون سريعا، ونظيفا، ومريحا، وآمنا، وأيضا غير مكلف»، كما أنه سيسهل كثيرا عملية نقل البضائع.

الحكومة المصرية تتخذ عبر هذا الاستثمار الضخم قرارا جريئا بعيد النظر

وأشاد المستشار الألماني بعمل الحكومة على تنفيذ القطار الكهربائي السريع، مضيفا: «أن الحكومة المصرية تتخذ عبر هذا الاستثمار الضخم، قرارا جريئا بعيد النظر، وهو قرار رائد بالنسبة للشعب المصري أو لموقع مصر التجاري».