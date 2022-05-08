المستشار الألماني: روسيا لن تنتصر في الحرب على أوكرانيا

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، للجمهور الألماني، إنه مقتنع بشدة بأن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، لن ينتصر في الحرب، مضيفا: «إن الخوف يجب ألا يشلنا».

وتابع في تصريحات بمناسبة يوم النصر في أوروبا، إن اليوم 8 مايو كان لا مثيل له، في إشارة إلى الانتصار على النازية، حيث أدان الغزو الهمجي الروسي لأوكرانيا.

شولتس: ندعم أوكرانيا في محاربة المعتدي

وواصل قائلا: «نحن ندعم أوكرانيا في محاربة المعتدي»، مؤكدا أن «عدم القيام بذلك يعني الاستسلام للعنف المطلق وتمكين المعتدي»، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

Eine politische Entscheidung von @spdberlin und @dielinkeberlin ????



Man kann sich nur dafür schämen pic.twitter.com/ACV7Qz4eg2 — Stefan Hennewig (@StefanHennewig) May 8, 2022

المستشار الألماني: أوكرانيا ستنجو

وتابع المستشار الألماني: «أوكرانيا ستنجو والحرية والأمن سوف تسودان مثلما انتصرت الحرية والأمن على انعدام الحرية والعنف والديكتاتورية قبل 77 عامًا».

فيما تعرضت ألمانيا لانتقادات لعدم اتخاذ موقف صارم بما فيه الكفاية ضد روسيا، لا سيما في سحب استثماراتها من النفط الروسي.

وشهدت ألمانيا توترات خلال احتفالات يوم النصر بعد سحب الشرطة الألمانية العلم الأوكراني، ووصف السفير الأوكراني في ألمانيا، أندريه ميلنيك، حظر العلم الأوكراني بأنه «صفعة في وجه الشعب الأوكراني».

في السياق، حاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبرير غزوه لأوكرانيا بالادعاء بأنه كان ذاهبًا إلى «نزع النزعة عن البلاد».

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا، قبل شهرين وتحديدا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.