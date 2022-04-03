المستشار الألماني: الحلفاء سيوافقون على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الأحد، إنّ الحلفاء سيوافقون على عقوبات جديدة على روسيا خلال الأيام المقبلة، بسبب حربها على أوكرانيا وفقًا لنبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

مطالبات بمزيد من العقوبات على موسكو

وجاءت تصريحات المستشار الألماني عقب كلمة للرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي وصف فيها ما ارتكبته القوات الروسية في بلدة بوتشا بأنها إبادة جماعية وجريمة حرب، الأمر الذي قوبل من قبل وزارة الدفاع الروسية بالنفي، وقالت إنّ الحكومة الأوكرانية في كييف تزيف الحقائق.

وطالب وزير الخارجية الأوكراني قادة العالم إلى فرض مزيد من العقوبات المدمرة على موسكو على خلفية المذابح التي ارتكبتها في مدينة بوتشا الأوكرانية إذ كانت الجثث ملقاة في الشوارع.