المستشار الألماني: سنواصل إمداد أوكرانيا بأسلحة دفاعية

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى محاسبة مرتكبي جرائم قتل المدنيين في بوتشا على ارتكابهم جرائم حرب.

وقال شولتس: «هذا شيء لا يمكننا نسيانه، لا يمكننا التغاضي عن أن هذه الجريمة، هذه جرائم حرب لن نقبل بها، يجب محاسبة من فعل ذلك»، وأضاف شولتس، أن ألمانيا ستواصل إمداد أوكرانيا بأسلحة دفاعية، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقال مسؤولون أوكرانيون، إن مئات القتلى المدنيين سقطوا منذ انسحاب القوات الروسية من بوتشا الأسبوع الماضي.

مئات القتلى المدنيين سقطوا في بوتشا

وقال نائب رئيس بلدية بوتشا، إن أكثر من 360 مدنيًا قتلوا ودفن حوالي 280 في مقبرة جماعية لسكان آخرين، فيما نفت موسكو مزاعم إعدام قواتها مدنيين في بوتشا أثناء احتلالها للبلدة، واصفة إياها بـ «التزوير البشع» الذي يستهدف مهاجمة الجيش الروسي.

ونوهت إلى أن صور الأقمار الصناعية التي تظهر الجثث في شوارع بوتشا تعني أنه يمكن تحديد تاريخ المذبحة قبل إخلاء القوات الروسية للبلدة.

رئيس أوكرانيا: ندافع عن حقنا في الحياة

فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يجب على العالم إدراك أن شعب أوكرانيا يدافع حاليًا عن حقه في الحياة في العصر الحديث.

وأضاف زيلينسكي اليوم في تصريح نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، «يقولون إننا ندافع عن القيم الغربية، لكن لدينا نفس القيم وهي مجرد قيم إنسانية، والآن ندافع عن قدرة كل فرد في العيش في عصرنا الحديث»، مشيرا إلى أن المقاومة الأوكرانية هدفها عدم الخضوع لروسيا.

وتابع زيلينسكي: «حتى لا تختار روسيا ما ينبغي أن نفعله وكيف نستخدم حقوقنا.. هذا الحق أعطاه لي الله ثم والدي».

وردا على سؤال عما رآه خلال زيارته الميدانية لبلدة بوتشا القريبة من كييف بعد مغادرة القوات الروسية منها، قال زيلينسكي: شاهدت الموت فقط. بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرون من فبراير الماضي.