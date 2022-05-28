السجيني: لدينا في مصر 3.5 مليون توك توك غير مرخص.. «ده مايصحش»

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه بالرغم من تخفيض رسوم ترخيص مركبة التوك توك من 5 آلاف جنيه لـ 3 آلاف جنيه، إلا أنه لم يتم تسجيل كل التكاتيك في مصر، وما زال لدينا 3.5 مليون توكتوك في الشوارع على مستوى الجمهورية تحتاج إلى ترخيص وهذا لا يصح، مشددًا على ضرورة تسجيل كل المركبات، وأن يكون لها خط سير محدد بنقطة بداية ونقطة نهاية، وذلك خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، مع عزة مصطفى، على «صدى البلد».

قانون التصالح على مخالفات البناء

وعن قانون التصالح على مخالفات البناء، أضاف «السجيني»، أن هناك 2.8 مليون طلب للتصالح، بينما ما تم البت فيهم حتى الآن قليل للغاية ويبلغ 60 ألف طلب فقط، مشددًا على ضرورة استكمال النظر في باقي الـ 2.8 مليون طلب تصالح للتسهيل على المواطنين وكذلك تحقيق المستهدف والخاص بالتوزيع المنضبط للعمران في مصر على جميع مساحة الجمهورية، مؤكدًا على ضرورة تطوير عملية بناء الأشخاص من خلال تطوير عملية تقديم الرخصة، وعدم وضع شروط تعجيزية.

رصد 602 مخالفة بناء بمركز واحد في محافظة البحيرة

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه للأسف تم رصد 602 مخالفة بناء بمركز واحد في محافظة البحيرة في شهرين، وهذا المركز هو أبو المطامير، فضلًا عن رصد 700 حالة بناء مخالفة في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مؤكدًا أن لجنة الإدارة المحلية لديها رؤية واضحة في الملفات المختلفة، ودور البرلمان ليس التصادم مع الحكومة، وإنما تقريب المسافات بين المواطنين والحكومة، كما أن مبالغ جدية التصالح التي دفعها المتقدمون بطلبات بلغت 22.5 مليار جنيه.

التوزيع العمراني المنضبط أزمة مصر منذ سنوات عديدة

وأشار إلى أن التوزيع العمراني المنضبط أزمة مصر منذ سنوات عديدة، والأمر يتطلب تشريعات استثنائية، وتشكيل وعي لدى المتعدين والتنفيذيين والتشريعيين بأهمية منع التعدي، عن طريقة سهولة منح التراخيص، وهناك 8 محظورات في القانون لا يمكن التصالح بشأنها منها تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، جميع المحظورات الثمانية يمكن حلحلة الأوضاع فيها باستثناء الأخيرة.